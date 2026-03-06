Με το πρόγραμμα «Όλοι Digital» κάνουμε άλλο ένα βήμα στην ψηφιακή ενδυνάμωση, κάνουμε άλλο ένα βήμα στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία κι άλλο ένα βήμα στην ανεξάρτητη διαβίωση των γιαγιάδων και των παππούδων μας, τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ), με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δημιουργεί ένα πανελλαδικό δίκτυο 195 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε δημοτικές δομές και δομές φορέων αναπηρίας. Στόχος είναι η εκπαίδευση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στη χρήση βασικών ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι υπηρεσίες του gov.gr και τα εργαλεία επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν πιο εύκολα τις καθημερινές τους υποθέσεις.

«Οι ικανότητες υπάρχουν. Δεν είναι ζήτημα ικανοτήτων. Είναι ζήτημα του πώς ο καθένας και η καθεμία από εμάς έχει τα εργαλεία, έτσι ώστε να πιστέψει τον εαυτό του και να μπορεί να πολεμήσει την ανασφάλεια την οποία έχει για την πρόσβαση και την προσβασιμότητά του στην καθημερινότητα», επισήμανε η κ. Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι σήμερα ο αριθμός των ωφελούμενων έχει φτάσει τους 4.000, με στόχο να φτάσει τους 10.000 και «όταν και οι 10.000 ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορέσουν να μας πουν “δεν χρειάζομαι βοήθεια, αυτό μπορώ να το κάνω μόνος μου”, τότε εμείς θα είμαστε σε κάποιο βαθμό ευχαριστημένοι, θα πάμε για το επόμενο πρόγραμμα».

Μεταφέροντας το κλίμα που εισέπραξε από την κεντρική παρουσίαση του «Όλοι Digital» στον Πειραιά, την περασμένη Τετάρτη, η υπουργός παρατήρησε ότι όσοι από τους παριστάμενους παρακολούθησαν τις συζητήσεις με δικαιούχους του προγράμματος ταυτίστηκαν λίγο ή περισσότερο με κάποια ιστορία. «Όλοι νιώσαμε πως μέσα σε αυτό έχουμε μια δική μας μικρή οικογενειακή στιγμή […] εγώ τη στιγμή που έχω τη μητέρα μου στο τηλέφωνο και δεν μπορεί να γυρίσει την κάμερα του κινητού, έτσι ώστε όταν είμαι στη δουλειά να μου δείξει το παιδί μου που μου λείπει την ώρα που εργάζομαι, κάποιοι άλλοι τη γιαγιά που έχουν την αγωνία πώς θα πάει από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι της και αν θα μπορεί να κουβαλήσει πίσω τα ψώνια, το άτομο με αναπηρία, το οποίο θα κοινωνικοποιηθεί πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο άμεσα με άλλα άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα, χωρίς να χρειάζεται εκείνη τη στιγμή η προσβασιμότητα στον φυσικό χώρο».

«Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον -βέβαια προφανώς και στο φυσικό περιβάλλον- για τα ΑμεΑ είναι ένα τεράστιο εργαλείο ελευθερίας. Είναι το εργαλείο το οποίο αφήνει να κοινωνικοποιούνται», υπογράμμισε η υπουργός.

«Με το πρόγραμμα “Όλοι Digital” και μέσα από τους κόμβους εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν πρακτικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Από την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας μέχρι την πρόσβαση στις υπηρεσίες του open-source και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, αποδεικνύει ότι η ανάγκη για ψηφιακή συμπερίληψη είναι υπαρκτή και ισχυρή», επισήμανε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, στον χαιρετισμό της που αναγνώστηκε στην εκδήλωση καθώς λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατό να είναι παρούσα.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σκούτας επισήμανε ότι «η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει και την ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα αποκλειστεί από αυτές» και «η δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, σε εργαλεία επικοινωνίας […] αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για ενεργή συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία», ενώ «σε αυτή τη νέα πραγματικότητα είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση αυτή θα είναι δίκαιη και συμπεριληπτική». «Για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, κοινωνική πολιτική σημαίνει πάνω από όλα ίσες ευκαιρίες για όλους, σε μια πόλη που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μια πόλη όπου καινοτομία και τεχνολογία λειτουργούν ως εργαλεία ένταξης και όχι αποκλεισμού. Η ψηφιακή εκπαίδευση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια κοινωνία πιο συμπεριληπτική, πιο δίκαιη και πιο ισότιμη. Το πρόγραμμα αυτό αποδεικνύει πως η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα και όχι ως εμπόδιο», υπογράμμισε ο κ. Σκούτας.

Ο πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ Στέφανος Κόλλιας, σε διαδικτυακή παρέμβαση, τόνισε ότι «η προσβασιμότητα είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχουμε προς τους συμπολίτες μας, ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιμη από το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού». Παρατήρησε δε, ότι σε μικρό χρονικό διάστημα η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγκάλιασε το πρόγραμμα «Όλοι Digital». «Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις ικανότητες σε συμπολίτες μας, είτε με αναπηρία, είτε σε προχωρημένη ηλικία- ώστε να υπάρχει συμπερίληψη, να συμμετέχουν σε όλες τις εξελίξεις που θα έρθουν και θα συνεισφέρουμε προς τη μεριά της χρήσης των νέων τεχνολογιών», είπε.

«Τη δράση για την ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία, εμείς τη βλέπουμε ως μέρος ενός σημαντικού τρίπτυχου που η υπουργός ξέρει ότι το έχουμε στηρίξει: Από τη μια μεριά ο προσωπικός βοηθός, από την άλλη η προσβασιμότητα κατ’ οίκον και τρίτον η ψηφιακή ενδυνάμωση», επισήμανε ο πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Όπως εξήγησε, «είναι τρεις πολύ σημαντικές πολιτικές πιλοτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να διασφαλιστούν από εθνικούς πόρους για να έχουν ζωή και βιωσιμότητα, οι οποίες και οι τρεις οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση, τη συμπερίληψη και την αυτονομία, που προβλέπεται άλλωστε στο άρθρο 21 του Συντάγματος». Ο κ. Βαρδακαστάνης απηύθυνε κάλεσμα σε όλα τα άτομα με αναπηρία να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να ενταχθούν στους κόμβους ψηφιακής ενδυνάμωσης, «γιατί η συμπερίληψη είναι ισοτιμία, γιατί η ισοτιμία είναι η βάση για να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας ως πολίτες χωρίς περιορισμούς, χωρίς εκπτώσεις».

«Το πρόγραμμα “Όλοι Digital” δεν αφορά μόνο την ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, ώστε κανείς να μη μένει πίσω στη νέα ψηφιακή εποχή. Ζούμε σε μια περίοδο όπου η καθημερινότητα των πολιτών συνδέεται όλο και περισσότερο με τις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους και τις νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτό και η πρόσβαση όλων σε αυτές δεν είναι απλώς ζήτημα τεχνολογίας, αλλά ζήτημα ισότητας και συμπερίληψης από την πλευρά της Πολιτείας», ανέφερε σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Θεόδωρος Καράογλου.