Σήμερα, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τους ιδιοκτήτες ΙΧ οι οικονομικές λύσεις της αγοράς έχουν τον πρώτο λόγο. Ειδικότερα, το νέο Citroen C3, που κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέσεις στις πωλήσεις στην Ελλάδα ( αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, καταγράφοντας 601 ταξινομήσεις. Παράλληλα, κατέκτησε μερίδιο 16,5% στην κατηγορία B-SUV ) έρχεται να ταράξει τα νέα τόσο με τις τιμές του, όσο και με τα πλεονεκτήματα που φέρει η υβριδική έκδοση αλλά και η ηλεκτρική με τη μεγάλη αυτονομία.

Και αυτά σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Απόσυρση από τη Citroën» εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους αυτοκίνητο με ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο της μάρκας.

Στη γκάμα του ξεχωρίζει η βενζινοκίνητη έκδοση αλλά και η υβριδική.

Ειδικότερα, το νέο C3 1.2Τ 100 hp You κοστίζει από 16.900 ευρώ με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ψηφιακός πίνακας οργάνων, προβολείς LED, ηλεκτρικά εμπρός παράθυρα, ηλεκτρικοί καθρέπτες, air condition, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω και Smartphone Station με ενσωματωμένη βάση για smartphone.

Επίσης, το υβριδικό C3 μ και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 1.2 Hybrid 110 hp Automatic κοστίζει από τις 21.500 ευρώ. Ιδιαίτερη μνεία για το ηλεκτρικό, όντας το πιο προσιτό ηλεκτρικό στην αγορά, όπου το νέο Electric 113hp Urban Range PLUS κοστίζει από 17.990€.

