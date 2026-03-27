Διαβάζοντας σήμερα τις προβλέψεις στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η αλήθεια είναι πως η μέρα μοιάζει λίγο με «ναρκοπέδιο» στις επαφές μας. Φταίει η κούραση; Φταίνε οι απαιτήσεις που δεν σταματούν ποτέ; Όπως και να έχει, η συμβουλή για όλα τα ζώδια είναι μία: Πάρτε μια ανάσα πριν απαντήσετε. Από τη μία έχουμε την ανάγκη να τα πούμε έξω από τα δόντια και να βάλουμε όρια, κι από την άλλη το ρίσκο να παρεξηγηθούμε ή να τα κάνουμε θάλασσα στις δουλειές μας. Σήμερα, η λογική πρέπει να είναι ο καλύτερός μας φίλος.

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου).

Οι γύρω σας θα αντιδράσουν πιο σωστά στις υποδείξεις σας αν αυτές γίνουν με ευγένεια και όχι με κριτικό τόνο. Μπορεί αυτό να φαίνεται προφανές αλλά προσπαθήστε να κάνετε και πράξη ανεξάρτητα από τον ποιον έχετε απέναντί σας και πώς αισθάνεστε.

ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου).

Αν αρχίσετε να μοιάζετε με μια κατσαρόλα που είναι έτοιμη να εκραγεί, είναι γιατί σας έχουν φτάσει κάποιοι στα όριά σας. Αντί λοιπόν να τα κρατάτε όλα μέσα σας, είναι προτιμότερο να

μιλάτε. Σκεφτείτε όμως καλά τη γλώσσα σας για να μην κάνετε υπερβολές που θα μετανιώσετε.

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου).

Αν κάτι σας μοιάζει ύποπτο γύρω σας, σημειώστε το και ενημερώστε, χωρίς ωστόσο να αντιδράτε υπερβολικά. Αντί να το παίζετε ντετέκτιβ εσείς, αφήστε τους ειδικούς να χειριστούν τις καταστάσεις γιατί εσείς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μεγαλύτερο πρόβλημα αντί να κάνετε καλό.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου).

Κάντε ό,τι μπορείτε τώρα προκειμένου να μη δημιουργήσετε ψεύτικες ελπίδες στον εαυτό σας ως προς τα οικονομικά. Αν κάτι δεν πάει προσωρινά καλά και όπως εσείς θα θέλατε, μην το χρησιμοποιήσετε για να αρχίσετε να πλάθετε τέρατα με το μυαλό σας. Η λογική πρέπει να πρυτανεύσει με κάθε τρόπο.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου).

Μη βασίζεστε και πολύ στους συναδέλφους ή στους γύρω σας τώρα για να επιβεβαιώσουν τον εγωισμό σας. Πρέπει εσείς να δράσετε και να φτιάξετε το δικό σας μέλλον. Και να ξέρετε πως από στιγμή σε στιγμή μπορεί η κατάσταση να αλλάξει κι εσείς να μείνετε με το στόμα ανοιχτό.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου).

Για σκεφτείτε τώρα τι θα συνέβαινε αν σταματούσατε να πηγαίνατε με τα νερά των άλλων και ορίζατε μόνοι σας την τύχη σας; Ανοίξτε καλά τα μάτια σας και δείτε ότι οι δικές σας ανάγκες είναι πιο σημαντικές αυτή τη στιγμή αφού ήρθε πια ο καιρός να δράσετε για τον εαυτό σας και μόνο.

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου).

Αν τα σχέδια που είχατε κάνει ήδη δεν λειτουργούν, τότε είναι πιθανό να πάρετε δραστικά μέτρα τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, βάλτε στο μυαλό σας το εξής: κάποιες φορές η λύση έρχεται μόνο αν πάρετε ρίσκα και κινηθείτε εκτός της ζώνης της βολής σας.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου).

Εχετε σήμερα την υποστήριξη που θα ζητήσετε κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα κι έτσι, ωστόσο, υπάρχει πάντα το περιθώριο του λάθους με τις προσωπικές σχέσεις. Να έχετε όσους θέλετε από κοντά και να λέτε ό,τι σκέφτεστε για να αποφύγετε τους μπελάδες.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου).

Από εκεί που δεν το περιμένατε, σήμερα θα βρείτε έναν πολύτιμο σύμμαχο στο πλάι σας. Αν και γενικά δεν σας αρέσει να σας ξαφνιάζουν οι καταστάσεις, τώρα να ευχαριστηθείτε το γεγονός αυτό γιατί θα σας φέρει καλά νέα. Διαπιστώστε αν σας παίρνει να κάνετε κάποιες κινήσεις εντός αυτού του πλαισίου και αξιοποιήστε το.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου).

Θα ανακαλύψετε σύντομα ότι ένα επιχείρημα που έχετε κατά νου είναι τελικά πολλά υποσχόμενο. Ανοίξτε τα χαρτιά σας και ερευνήστε μέχρι πού μπορείτε να το φτάσετε. Και μην προβληματίζεστε αν δεν σας βγουν οι αριθμοί. Το σημαντικό είναι ότι σε γενικές γραμμές μπορεί να εφαρμοστεί, ακόμα και με μικροαλλαγές.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου).

Προσπαθήστε να αποφύγετε να κάνετε τη ζωή σας να εξαρτάται από την καριέρα σας τη συγκεκριμένη εποχή. Αν είστε κολλημένοι σ’ έναν υπολογιστή, στο τηλέφωνο ή ακόμα και το γραφείο, αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσετε.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου).

Εξηγώντας σε κάποιον πως η δουλειά του δεν είναι ακριβώς ρεαλιστική, θα βρεθείτε σε μπελάδες χωρίς να το καταλάβετε καλά καλά. Προς το παρόν, αφήστε τις δυσάρεστες καταστάσεις και επικεντρωθείτε στα ευχάριστα ώστε να ελαφρύνετε και λίγο την ατμόσφαιρα.