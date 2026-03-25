Οι προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια αποκαλύπτουν ευκαιρίες, προκλήσεις και συναισθηματικές ανατροπές. Δείτε πώς θα εξελιχθεί η μέρα σας, σύμφωνα με τα άστρα.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ο προσωπικός σας μαγνητισμός είναι ακατανίκητος και η ενέργειά σας ζητά διέξοδο. Αναζητήστε παρέες που σας διασκεδάζουν και ανεβάζουν τη διάθεσή σας. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που θα τονώσει το ηθικό σας.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ετοιμαστείτε για σημαντικές αλλαγές στο επόμενο διάστημα. Ό,τι καταπιέζατε μέσα σας έρχεται στην επιφάνεια και οι ασυνείδητες επιθυμίες σας βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν. Μην υποτιμήσετε τη δύναμή τους και σκεφθείτε γιατί τις αγνοούσατε ως τώρα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η κοινωνικότητα και οι φιλίες έχουν σήμερα τον πρώτο λόγο. Ανεκπλήρωτα αισθήματα βρίσκουν ανταπόκριση και οι κόποι σας αναγνωρίζονται. Επενδύστε στην καλοσύνη και τη γενναιοδωρία, αφήνοντας πίσω δισταγμούς και αλαζονεία.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Εστιάζετε υπερβολικά στην εικόνα σας και στην εντύπωση που προκαλείτε. Μην αφήσετε δεύτερες σκέψεις να υπονομεύσουν φιλίες ετών. Η επιτυχία απαιτεί υπομονή – μόλις τώρα φυτεύετε τον πρώτο σπόρο.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η μέρα ευνοεί όσους εκφράζονται δημόσια, γραπτώς ή προφορικώς. Η γνώμη σας θα ακουστεί και θα πείσει. Πολιτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες ευνοούνται, ενώ ένα εξωτικό ταξίδι ή μια ριψοκίνδυνη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Θέματα χρημάτων, κοινωνικής αναγνώρισης και συνεργασιών κυριαρχούν. Κάποιοι θα κάνουν βήμα προς την οικονομική ανεξαρτησία, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν μικρές δυσκολίες υγείας που θα επιβραδύνουν προσωρινά τα σχέδιά σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Οι ηγετικές σας ικανότητες και η έμπνευση που μεταδίδετε δίνουν ώθηση στα σχέδιά σας. Η περίοδος είναι θετική για καριέρα ή σπουδές, αρκεί να συγκρατήσετε τον ανταγωνισμό σας και να αποφύγετε άσκοπες αντιπαραθέσεις.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Επαγγελματικά ζητήματα σας απασχολούν έντονα και οι δυσκολίες σας καταπονούν. Ίσως χρειάζεται να δείτε πιο θετικά τους συνεργάτες σας. Η καχυποψία δεν βοηθά στη βελτίωση του κλίματος.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Παρά τις οικογενειακές εντάσεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις, η μέρα κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις. Ρομαντισμός και διάθεση για φλερτ θα ανεβάσουν τη διάθεσή σας και θα σας ανανεώσουν.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η οικογένεια και οι στενοί φίλοι γίνονται το στήριγμά σας. Μοιραστείτε ανησυχίες και λύστε παρεξηγήσεις που σας βάραιναν. Προσεγγίστε τους δικούς σας ανθρώπους χωρίς προκαταλήψεις.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η πνευματική σας διαύγεια βρίσκεται στο απόγειό της. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία για να προωθήσετε ιδέες και σχέδια. Οργανώστε συναντήσεις και αποφύγετε την απομόνωση που μπορεί να σας καθηλώσει.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Μείνετε αυθεντικοί και αξιοποιήστε τα δικά σας χαρίσματα. Οικονομική βελτίωση έρχεται είτε μέσω αύξησης είτε μέσα από μια απρόσμενη βοήθεια. Η κοινωνική και επαγγελματική σας θέση δείχνει να ενισχύεται σημαντικά.