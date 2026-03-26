Σε ηλικία 25 ετών πέθανε η Νοέλια Καστίγιο Ράμος, η οποία βιάστηκε ομαδικά και έμεινε τετραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οργάνωση Christian Lawyers, με τη Mirror να γράφει πως έγινε το πρώτο άτομο στην Ισπανία που πεθαίνει με ευθανασία, η οποία επιτρέπεται πλέον για εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις.

Η τελευταία συνέντευξη της 25χρονης Ισπανίδας που «ήθελε να πεθάνει όμορφη και με αξιοπρέπεια»

Η νεαρή γυναίκα μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Y Ahora Sonsoles» του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3, μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της.

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν», είπε η Νοέλια στην τελευταία της συνέντευξη.

Μεγάλωσε σε θετές οικογένειες – Η οικογένειά της είχε θέματα εθισμού

Η ζωή της 25χρονης από τη Βαρκελώνη υπήρξε δύσκολη από τα πρώτα της χρόνια, καθώς γεννήθηκε σε μια «προβληματική οικογένεια». Μεγάλωσε σε θετές οικογένειες, αφού οι γονείς της αντιμετώπιζαν προβλήματα εθισμού. Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, μέχρι που ένα τραγικό γεγονός άλλαξε τα πάντα.

Η Νοέλια υπήρξε θύμα ομαδικού βιασμού, γεγονός που την οδήγησε σε απόπειρα αυτοκτονίας, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο κτηρίου. Αν και επέζησε, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και έμεινε παραπληγική, ζώντας έκτοτε με αφόρητους πόνους.

Ο δικαστικός αγώνας και η ευθανασία

Η ίδια ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμά της στην ευθανασία, όπως προβλέπεται από τον ισπανικό νόμο του 2021. Τον Ιούλιο του 2024, επιτροπή ειδικών στην Καταλονία ενέκρινε το αίτημά της, προγραμματίζοντας τη διαδικασία για τις 2 Αυγούστου. Ωστόσο, ο πατέρας της προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και πέτυχε προσωρινή αναστολή.

Η 25χρονη προσέφυγε τότε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια», δήλωσε τον Μάρτιο του 2025, με το Συνταγματικό Δικαστήριο να τη δικαιώνει τελικά τον Φεβρουάριο του 2026.

Η τελευταία συνέντευξη – «Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα»

Λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, η Νοέλια μίλησε στην εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3, περιγράφοντας με ψυχραιμία πώς είχε προετοιμαστεί για την τελευταία της μέρα.

«Τους έχω πει πώς θέλω να γίνει. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το ομορφότερο φόρεμά μου και θα βαφτώ· θα είναι κάτι απλό», είπε, εξηγώντας ότι είχε καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά επιθυμούσε να είναι μόνη τη στιγμή της αναχώρησής της.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα· ούτε να βγω, ούτε να φάω. Μου είναι δύσκολο να κοιμηθώ και πονάω συνεχώς», εξομολογήθηκε.

Η σχέση με τον πατέρα και τη μητέρα της

Αναφερόμενη στον πατέρα της, η 25χρονη είπε: «Με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν σεβάστηκε ποτέ την απόφασή μου. Δεν με παίρνει τηλέφωνο, δεν μου γράφει. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή;»

Η μητέρα της, αν και δεν συμφωνούσε με την επιλογή της κόρης της, δήλωσε πως σέβεται την επιθυμία της. «Προσεύχομαι να δω αν την τελευταία στιγμή πει “Το μετανιώνω”. Αν δεν θέλει να ζήσει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν αισθάνομαι άνετα με την ευθανασία, αλλά θα είμαι πάντα στο πλευρό της», ανέφερε συγκινημένη.

Η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο Ράμος έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ισπανία για τα όρια του δικαιώματος στην ευθανασία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο τέλος της ζωής.

Μια ζωή γεμάτη τραύματα

Η ζωή φέρθηκε σκληρά στη Νοέλια.

Μεγάλωσε σε δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον με προβλήματα εθισμών και πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας σε ιδρύματα.

Η κατάσταση της υγείας της άλλαξε δραματικά όταν έμεινε παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της πηδώντας από τον 5ο όροφο, έπειτα από την τραυματική εμπειρία ομαδικού βιασμού το 2022 σε κέντρο φιλοξενίας ευάλωτων γυναικών, όπου διέμενε, ενώ είχε προηγηθεί και βιασμός από τον σύντροφό της.

Η σύγκρουση με την οικογένεια

Οι γονείς της διαφωνούν με την απόφασή της.

Ο πατέρας της δήλωσε πως για εκείνον η κόρη του είναι «ήδη νεκρή». Αντίθετα, η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος, παρότι δεν συμφώνησε ποτέ με την επιλογή της, στάθηκε στο πλευρό της μέχρι το τέλος.

«Δεν είμαι θυμωμένη — Νιώθω απελευθερωμένη»

Η ίδια η Νοέλια περιέγραψε τις τελευταίες της στιγμές με ηρεμία

«Την Τετάρτη το βράδυ ήρθε η μητέρα μου να κοιμηθεί μαζί μου στο νοσοκομείο, το τελευταίο μου βράδυ. Δεν είμαι θυμωμένη. Νιώθω απελευθερωμένη».

Είχε πάρει την απόφασή της από τη στιγμή του ατυχήματος που άλλαξε ριζικά τη ζωή της, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Η δικαστική μάχη διήρκεσε δύο χρόνια, με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα να δικαιώνουν τελικά το αίτημά της.

«Θέλω να πεθάνω όμορφη»

Μιλώντας για την τελευταία της ημέρα, είπε: «Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό».

Και έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα: «Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν. Είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο.»

Πώς θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία

Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από υγειονομικές και νομικές πηγές, η Νοέλια θα υποβληθεί αρχικά σε καταστολή και στη συνέχεια θα της χορηγηθούν τα απαραίτητα φάρμακα, σε χώρο που έχει συμφωνηθεί με την ιατρική ομάδα, σύμφωνα με το πλαίσιο της ισπανικής νομοθεσίας για την ευθανασία.

Ένα θέμα που διχάζει

Η υπόθεση της Νοέλια έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το δικαίωμα στην ευθανασία.

Ο σχετικός νόμος ισχύει στην Ισπανία από το 2021, ωστόσο η εφαρμογή του συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και βαθύ διχασμό στην κοινωνία.