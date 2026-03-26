H Κινεζική αγορά συνεχίζει να κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και τις προτιμήσεις των αγοραστών με νέα μοντέλα που έχουν στο βασικό τους μενού της κορυφαία τεχνολογία σε ασφάλεια και άνεση αλλά και την ηλεκτροκίνηση σε περίοπτη θέση. Μεταξύ τω νέων «παικτών» ξεχωρίζει και η νέα πρόταση της Changan, με το νέο Deepal S05, ένα ηλεκτρικό SUV, που προσεγγίζει αγοραστές από την «δεξαμενή» των ηλεκτρικών ανήσυχων πελατών.

Τα ατού του μοντέλου ξεκινούν από την επιβλητική εμφάνιση του με σπορ γραμμές, όντας ένα μοντέλο μήκους 4,59 μέτρων, που έχει ως στόχο τους αγοραστές των μικρομεσαίων οικογενειακών SUV.

Επίσης, το νέο S05 σηκώνει το βάρος της φίρμας, αφού η ευρωπαϊκή σχεδίαση του συνεχίζεται και στο εσωτερικό του, που με μινιμαλιστικές γραμμές και ενσωματωμένη τεχνολογία ανεβάζει τον πήχη σημαντικά. Για παράδειγμα ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται όλες τις λειτουργίες από την οθόνη αφής των 15,6 ιντσών στη μέση του ταμπλό, τύπου «Sunflower», καθώς στρέφεται προς τον οδηγό. Αξιο αναφοράς ότι πίσω από το τιμόνι δεν υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων, κάτι που το αντικαθιστά για τις βασικές πληροφορίες οδήγησης το ευκρινές Head-up Display (στάνταρ στην έκδοση Ultra).

Ιδιαίτερα μεγάλο και ο χώρος αποσκευών που αγγίζει τα 492 λίτρα, ενώ οι χώροι για τους επιβάτες είναι υποδειγματικοί. Σήμερα, η φίρμα προσφέρει μεταξύ άλλων τη βασική έκδοση RWD MAX που αποδίδει 272 ίππους, που κάνει το Κινέζικο μοντέλο πρωταγωνιστή στον αυτοκινητόδρομο ενώ του δίνει και μεγάλη αυτονομία στα 500χλμ! Το ηλεκτρικό κύκλωμα του είναι 400V και υποστηρίζει φόρτιση AC με μέγιστη ισχύ έως 11 kW και έως 200 kW σε DC. Στο δεύτερο και ταχύτερο σενάριο φόρτισης, το ηλεκτρικό μοντέλο μπορεί να ανεφοδιαστεί σε 23 λεπτά για το 10-80% της μπαταρίας του. Επίσης, υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση V2L (Vehicle-to-Load) ισχύος έως 6 kW, επιτρέποντας την απευθείας τροφοδοσία ηλεκτρικών συσκευών.

Στην Ελλάδα το νέο Deepal S05 κοστίζει από τα 29.990 ευρώ.