Ένα σπάνιο περιστατικό ήρθε στο φως από το κυπριακό ποδόσφαιρο, με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να επιβάλλει πρόστιμο στη Νέα Σαλαμίνα.

Η τιμωρία αφορά τη συμπεριφορά των φιλάθλων της ομάδας στην αναμέτρηση με την ΠΑΕΕΕΚ, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα κατανάλωσαν αλκοόλ (βότκα και μπύρες) στις εξέδρες.

Γενικότερα, δεν είναι ασυνήθιστο οι ομάδες να τιμωρούνται για παραπτώματα των οπαδών τους, με τις ποινές να κυμαίνονται από χρηματικά πρόστιμα μέχρι αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, αφαίρεση βαθμών ή ακόμη και υποβιβασμό, ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αιτία της τιμωρίας ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη παράβαση.