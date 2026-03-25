Δύσκολες στιγμές για τον Τζον Τόσακ και την οικογένειά του. Ο πρώην ποδοσφαιριστής – θρύλος, με αγωνιστική καριέρα στη Λίβερπουλ και προπονητική στη Ρεάλ Μαδρίτης, πάσχει από άνοια, όπως γνωστοποίησε ο γιος του Κάμερον Τόσακ.

Σε συνέντευξη του στη Dailymail, ο Κάμερον Τόσακ μίλησε για τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο πατέρας του, τονίζοντας ότι έχει απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης, με τη μακροπρόθεσμη να παραμένει άθικτη, ειδικά σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο.

«Είναι μια τρομερή ασθένεια. Το διαπιστώνουμε στη βραχυπρόθεσμη μνήμη του. Μιλάω μαζί του σχεδόν καθημερινά, και αν συνομιλήσουμε το απόγευμα, είναι πιθανό να μην θυμάται την πρωινή μας κουβέντα.

Αν τον ρωτήσω για την περίοδο που ήταν στη Λίβερπουλ, στο Σαν Σεμπαστιάν ή στη Μαδρίτη, οι λεπτομέρειες που δίνει είναι εκπληκτικές. Πρόσφατα, μου μιλούσε για ένα παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μίλαν του Σάκι και πώς αναδιοργάνωσε τη μεσαία του γραμμή για να αντιμετωπίσει τον Μάρκο φαν Μπάστεν. Είναι σαν ο αγώνας να έγινε χθες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάμερον.

Ο Τόσακ αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια (1970-1978) με τη φανέλα της Λίβερπουλ, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα, τρία ευρωπαϊκά Κύπελλα και ένα FA Cup.

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, ασχολήθηκε με την προπονητική, με τη μεγαλύτερη του διάκριση να είναι η κατάκτηση του Ισπανικού πρωταθλήματος, όταν ήταν τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης.