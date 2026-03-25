Σημαντική κίνηση από τον Λεβαδειακό που «έδεσε» με νέο συμβόλαιο έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ανανέωσε έως το 2030, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος της Βοιωτίας ανήμερα της 25ης Μαρτίου.

Μέσω της επέκτασης και των καλύτερων οικονομικών όρων, ο Λεβαδειακός θέλησε να επιβραβεύσει τον 24χρονο δεξιό μπακ για τη σεζόν καριέρας που κάνει, όντας ο πρώτος παίκτης σε ασίστ (με εννιά) στη φετινή Stoiximan Super League.

Μέχρι τώρα στη σεζόν, ο Τσάπρας μετράει ένα γκολ και εννέα τελικές πάσες σε 31 συμμετοχές, μένοντας στον αγωνιστικό χώρο για περίπου 2.800 λεπτά.