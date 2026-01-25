Μαντάρα τα έκανε πάλι ο Άρης, ο οποίος είχε μόνο μία επιλογή κόντρα στον Λεβαδειακό. Να κερδίσει! Και θα το πετύχαινε εάν δεν αυτοκτονούσε στις καθυστερήσεις όπου ο Κωστή διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μορόν… ζωντάνεψε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο με το 1-0 στο 30ο λεπτό. Ο Οζμπολτ απάντησε για τον Λεβαδειακό στο 47′ και ο Ράτσιτς στο 63′ με μία…φωυτοβολίδα έξω από την περιοχή έβαλε ξανά μπροστά τους Θεσσαλονικείς.

Ένας Άρης που στάθηκε αρκετά καλά, περιόρισε σημαντικά τους Βοιωτούς και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε τη νίκη. Μέχρι που υπέστη το… έμφραγμα στις καθυστερήσεις και βυθίστηκε παραπάνω στην αγωνιστική κρίση που βιώνει.

Ο αγώνας

Ο Χόνγκλα ήταν σημείο αναφοράς για τον Άρη, με την παρουσία του για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα και μαζί με τους Ράτσιτς-Μόντσου ξεκίνησαν στα χαφ. Ο Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια. Τεχέρο-Φαντγικά στα άκρα της άμυνας και οι Φαμπιάνο – Σούντμπεργκ στα στόπερ. Πέρεθ-Μισεουί στα εξτρέμ και ο Μορόν στην κορυφή. Στην αντίπερα όχθη, ο Παπαδόπουλος προχώρησε σε μόλις μία αλλαγή, με τον Όζμπολτ αντί του Πεντρόσο στην κορυφή της επίθεσης. Ο Λοντίγκιν ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Τσάπρα και Βήχο στα άκρα της άμυνας και τους Λιάγκα – Μάγκνουσον στο κέντρο αυτής. Στα χαφ οι Τσοκάι και Κώστη, με τον Μπάλτσι σε πιο προωθημένο ρόλο, ενώ Παλάσιος και Γκούμας ήταν στα «φτερά». Ο Μορόν ήταν εκείνος που έδωσε ζωή σε μια αναμέτρηση χωρίς μεγάλες στιγμές έως το 45’, η οποία μετά το πρώτο τέταρτο κύλησε σε χαμηλό τέμπο. Ο 31χρονος φορ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή αντίδραση του Λοντίγκιν σε κεφαλιά του Σούντμπεργκ και από κοντινή απόσταση άνοιξε το σκορ για τον Άρη στο 30ό λεπτό. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι περιόρισαν αποτελεσματικά τη δημιουργία του Λεβαδειακού, ασκώντας έντονη πίεση στον κεντρικό άξονα. Οι Μόντσου και Ράτσιτς κινήθηκαν σε ρόλο εσωτερικών μέσων ανάμεσα στις γραμμές, ενώ ο Χόνγκλα, ως κόφτης, είχε καθοριστική συμβολή στην ισορροπία του κέντρου. Oι Βοιωτοί είχαν βέβαια και στιγμές καλής ανάπτυξης, όμως τους έλειψε η τελική πάσα στην περιοχή του Αθανασιάδη που δεν χρειάστηκε να επέμβει καθόλου. Ο Λεβαδειακός μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης όμως όχι. Αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα από την πρώτη κιόλας φάση των φιλοξενούμενων, όταν η κάθετη πάσα του Μπάλτσι άνοιξε την άμυνα και ο Όζμπολτ με ψύχραιμη εκτέλεση έφερε το ματς στα ίσα στο 47ο λεπτό. Η ισοφάριση έδωσε αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη διάρκεια κατοχής στους Βοιωτούς, χωρίς ωστόσο να κρατήσει για πολύ. Ο Άρης αντέδρασε άμεσα και με τρόπο εντυπωσιακό. Ύστερα από όμορφη συνεργασία των Μόντσου και Ράτσιτς, ο Σέρβος μέσος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό, ασύλληπτο σουτ την κάρφωσε στα δίχτυα του Λοντίγκιν, γράφοντας το 2-1 στο 63’. Παρά τις συνεχείς αλλαγές του Λεβαδειακού, η επιθετική του εικόνα δεν βελτιώθηκε, με τον Άρη να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ένα λάθος σε πλάγιο και η κακή αμυντική αντίδραση αποδείχθηκαν μοιραία, επιτρέποντας στον Κωστή να περάσει όποιον βρήκε μπροστά του και να διαμορφώσει το τελικό 2-2. ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης- Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Χόνγκλα, Μόντσου – Πέρεθ (90’+3′ Γιαννιώτας), Ράτσιτς (90’+3 Νινγκ), Μισεουί (76′ Ντούντου) – Μορόν ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Λιάγκας (69′ Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος – Τσοκάι (84′ Λαμαράνα), Κωστή – Παλάσιος (84′ Πεντρόσο),. Μπάλτσι (69′ Λαγιούς), Γκούμας (46′ Συμελίδης) – Οζμπολτ