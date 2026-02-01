Ελαμψε και μέσα στη βροχή ο Λεβαδειακός που νίκησε 3-1 τον Asteras Aktor και παραμένει σταθερά στην 4η θέση και σε τροχιά Ευρώπης. μετά και το ματς της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Επίσης, οι Βοιωτοί παραμένουν αήττητοι για 9ο συνεχόμενο παιχνίδι καθώς η τελευταία φορά που έχασαν ήταν από τον ΠΑΟΚ στις 30 Νοεμβρίου.

Ο Λεβαδειακός είχε σε μεγάλη μέρα τον Παλάσιος ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και έδωσε δυο ασίστ. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε πόσο επικίνδυνοι επιθετικά είναι οι Βοιωτοί, άλλωστε έχουν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 47 γκολ.

Αντεξε μέχρι το 44’

Μέχρι το 44’ άντεξε ο Asteras Aktor, που έχασε και ευκαιρία στο 27’ όταν ο Λοντίγκιν είπε «όχι» σε κοντινό πλασέ του Οκό μετά από εκτέλεση κόρνερ. Καλές στιγμές είχε και ο Λεβαδειακός που προηγήθηκε λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο 44’ ξεκίνησε φοβερή αντεπίθεση με τον Μπάλτσι, που έδωσε τη μπάλα στον Παλάσιος, αυτός έβγαλε κάθετη πάσα στον Τσάπρα, ο οποίος πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο! Ο Λεβαδειακός κλείδωσε τη νίκη (2-0) στο 47’ με πλασέ του Παλάσιος μετά από πάσα του Οζμπολτ.

«Κλείδωσε» στο ξεκίνημα

Ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος και το έδειχνε. Ηταν και εύστοχος, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Πόσο επικίνδυνοι ήταν οι Βοιωτοί επιβεβαιώθηκε και στο 62’, το λεπτό που ο Κωστή με τρομερό πλασέ έκανε το 3-0 μετά από ασίστ του Παλάσιος που ήταν η δεύτερη στο παιχνίδι.

Ο Αστέρας, που έκανε τρεις αλλαγές στο 65’, μείωσε 3-1 στο 76’ με κεφαλιά του Ιβάνοφ, μετά από κόρνερ του Μπαρτόλο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η επιθετική ευστοχία του Λεβαδειακού. Οι Βοιωτοί δεν είχαν μόνο ποικιλία στο σκοράρισμα αλλά καταφέρνουν να μην χαρίζονται στις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Σκεφτείτε ότι η κατοχή μπάλας ήταν 51 % υπέρ του Αστέρα Τρίπολης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Παλάσιος ήταν μέσα σε όλα. Έδωσε τις πάσες στο πρώτο και στο τρίτο γκολ, σκόραρε και το δεύτερο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αλχο ήταν ο αδύναμος κρίκος της δεξιάς πλευράς των φιλοξενούμενων. Από εκεί… έμπαζαν οι Πελοποννήσιοι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν είχε πρόβλημα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ευαγγέλου (Αθηνών) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 44’ Τσάπρας, 47’ Παλάσιος, 62’ Κωστή – 76’ Ιβάνοφ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Χάνα, Κορνέζος, Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (79’ Παπαδόπουλος), Παλάσιος (79΄Φίλων), Μανθάτης (52΄Νίκας), Μπάλτσι (63΄Πεντρόζο), Όζμπολτ (63’ Οζέγκοβιτς).

ASTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο (65’ Δεληγιαννίδης), Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Μούμο (65΄Γκονζάλες), Γιαμπλόνσκι (49’ Τσίκο), Καλτσάς (65’ Εμαννουηλίδης), Κετού, Μπαρτόλο (82΄Τζοακίνι), Οκό

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

8/2 ΟΦΗ-Λεβαδειακός (17:00)

4/2 (εξ αναβολής) Asteras Aktor-Ολυμπιακός (18:30)