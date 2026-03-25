Σκηνές τραγωδίας στην Αγία Παρασκευή εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι, όταν μια 66χρονη γυναίκα και η 88χρονη μητέρα της κάηκαν ζωντανές μέσα στο σπίτι τους. Ο 39χρονος γιος της πρώτης υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, λίγο μετά το μεσημέρι ακούστηκαν εκρήξεις και οι φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να προλάβουν να αντιδράσουν, η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική, όμως το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε δευτερόλεπτα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σόμπα, στην οποία ακούμπησαν σκεπάσματα του καναπέ. Ο 39χρονος Χ. Μ. προσπάθησε να απεγκλωβίσει τη μητέρα και τη γιαγιά του, που βρίσκονταν στο σαλόνι και έβλεπαν τηλεόραση, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ίδιος φέρει πολλαπλά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της, ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιος φώναζε: “καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου”», περιγράφει γειτόνισσα που έγινε αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας. Η ίδια σημείωσε πως θα θυμάται για πάντα τη στιγμή που είδε τη 66χρονη να προσπαθεί να σωθεί, ενώ ακούγονταν εκρήξεις από το εσωτερικό του σπιτιού.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 15:45 το απόγευμα, σύμφωνα με τις αρχές. Η 88χρονη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη πάνω στον καναπέ, ενώ η κόρη της έχασε τη ζωή της στην αυλή του σπιτιού. Ο 39χρονος που επιχείρησε να τις σώσει, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκρήξεις οφείλονταν στην ανάφλεξη μικρών φιαλών γκαζιού στην κουζίνα, καθώς και σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές που καταστράφηκαν από τη θερμότητα. Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.