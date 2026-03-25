Μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Πύργου παρέλασαν με μαύρες κορδέλες, τιμώντας τη μνήμη του συμμαθητή τους που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι. Η συγκινητική αυτή κίνηση πραγματοποιήθηκε κατά την παρέλαση για την 25η Μαρτίου, μετατρέποντας τη γιορτινή μέρα σε μια σιωπηλή πράξη αποχαιρετισμού.

Ο έφηβος Ασημάκης, όπως αναφέρεται, σκοτώθηκε πέφτοντας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στους συμμαθητές του.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, οι μαθητές του σχολείου αποφάσισαν ομόφωνα να φορέσουν μαύρη κορδέλα στο πέτο ως ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τον φίλο τους. Η πράξη αυτή αποτέλεσε έναν συμβολικό τρόπο να δείξουν ότι ο συμμαθητής τους παραμένει στην καρδιά τους, ακόμη κι αν απουσιάζει.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, οι μαθητές περπάτησαν με σοβαρότητα και σιωπή, εμφανώς συγκινημένοι. Η εικόνα των αμίλητων νεαρών, με τις μαύρες κορδέλες στο στήθος, συγκλόνισε όσους παρακολούθησαν την τελετή, αποτυπώνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και αγάπης μέσα από τον πόνο της απώλειας.