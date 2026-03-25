Δραματικές διαστάσεις για τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου λαμβάνει η εξάπλωση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού στο νησί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αργά το βράδυ της Τρίτης επιβεβαιώθηκαν οκτώ νέα κρούσματα σε κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Πελόπης, εντός της ζώνης προστασίας των τριών χιλιομέτρων από το πρώτο περιστατικό που καταγράφηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 13 κρούσματα στις 140 μονάδες που λειτουργούν στη ζώνη προστασίας. Ωστόσο, αποτελέσματα έχουν εκδοθεί μόνο για τις 80 από αυτές, γεγονός που σημαίνει ότι αναμένονται ακόμη οι εργαστηριακές απαντήσεις για περίπου 60 μονάδες.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στη θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών —περισσότερων από 3.000 αιγοπροβάτων και βοοειδών— και στην υγειονομική τους ταφή εντός των μονάδων, οι οποίες στη συνέχεια απολυμαίνονται. Από σήμερα ξεκινά μαζική δειγματοληψία σε εκατοντάδες κτηνοτροφικές μονάδες στη ζώνη επιτήρησης, που εκτείνεται σε ακτίνα δέκα χιλιομέτρων από τα πρώτα κρούσματα, περιοχή που αποτελεί βασικό πυρήνα της κτηνοτροφίας της Λέσβου.

Παρά τη μερική λύση που δόθηκε στο ζήτημα της διαχείρισης των περίπου 250 τόνων γάλακτος ημερησίως, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι νεωτέρας η απαγόρευση μεταφοράς και σφαγής προβάτων στα σφαγεία του νησιού, τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Το μέτρο αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία ενόψει του Πάσχα, καθώς αναμενόταν να σφαγούν και να διατεθούν περίπου 70.000 αρνιά, τα περισσότερα από τα οποία εξάγονταν προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από χθες καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Λέσβο η πώληση αμνοεριφίων προερχόμενων από άλλες περιοχές της χώρας, εξέλιξη που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης για την τοπική αγορά.

Ανησυχία ειδικών για την εξάπλωση της νόσου

Σε παρέμβασή του, ο συνταξιούχος κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος έχει διαχειριστεί όλες τις μεγάλες κτηνιατρικές κρίσεις των τελευταίων 40 ετών —συμπεριλαμβανομένης εκείνης του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο το 1994— επισημαίνει ότι «αυτή τη στιγμή η χώρα και όχι μόνο η Λέσβος έχει χάσει το καθεστώς ελεύθερης αφθώδους». Προσθέτει ότι «ίσως πρέπει έγκαιρα οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο εμβολιασμού, όπως συμβαίνει και στην Κύπρο».

Όπως αναφέρει, «η ανίχνευση αντισωμάτων στα περισσότερα δείγματα προκαλεί ανησυχία ως προς τον πραγματικό χρόνο εμφάνισης της νόσου και, συνεπώς, για την πιθανή διασπορά της στο νησί». Ο κ. Τσακίρης καταλήγει σημειώνοντας πως «ο ορότυπος που ανιχνεύτηκε προκαλεί σχεδόν ασυμπτωματική νόσο στα πρόβατα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την έγκαιρη αναγνώριση των περιστατικών». Και όπως χαρακτηριστικά λέει, «το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν και στην περίπτωσή μας του ‘σφαγιάζειν’».