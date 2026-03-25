Εκτοξεύτηκαν οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Συγκεκριμένα, η βενζίνη από τα 1,751 €/λίτρο στα τέλη Φεβρουαρίου έχει φτάσει σήμερα τα 2,037 €/λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 28,6 λεπτών ή 16,3%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο ντίζελ κίνησης, το οποίο από 1,565 €/λίτρο έχει εκτιναχθεί στα 2,055 €/λίτρο, με αύξηση 49 λεπτών ή 31,3%.

Την ίδια ώρα, τα νέα μέτρα που προωθούνται αναμένεται να περιορίσουν εν μέρει το κόστος για τους καταναλωτές.

Για ένα τυπικό ρεζερβουάρ 60 λίτρων με ντίζελ, το κόστος σήμερα διαμορφώνεται στα 123,30 ευρώ. Με τη μείωση της τιμής κατά 0,20 €/λίτρο, το συνολικό ποσό πέφτει στα 111,30 ευρώ, προσφέροντας όφελος 12 ευρώ ανά γέμισμα. Εάν συνυπολογιστεί και η ενίσχυση μέσω Fuel Pass ύψους 50 ευρώ, το τελικό κόστος περιορίζεται στα 61,30 ευρώ, με συνολικό όφελος που φτάνει τα 62 ευρώ.