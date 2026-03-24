O Ισαάκ Χέρτζογκ βρέθηκε στο βόρειο Ισραήλ σε μια επίσκεψη υψηλού κινδύνου, καθώς η περιοχή παραμένει υπό συνεχή απειλή επιθέσεων. Ο πρόεδρος του Ισραήλ ταξίδεψε στην πόλη Kiryat Shmona, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, όπου συχνά σημειώνονται επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, και λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ένας πύραυλος έπεσε σε μικρή απόσταση από το σημείο. Οι άνδρες ασφαλείας τον φυγάδευσαν άμεσα σε καταφύγιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά του.

Στην ομιλία του, ο Χέρτζογκ υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιστρέψει στην κατάπαυση του πυρός του περασμένου έτους. Τόνισε επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστεί «στρατηγικό βάθος στο εσωτερικό του Λιβάνου», αναφερόμενος στην ασφάλεια των βόρειων συνόρων της χώρας.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το Al Jazeera, καταγράφηκε η στιγμή της επίθεσης, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν να καλυφθούν. Τα ίδια πλάνα δείχνουν και σκηνές μέσα από το καταφύγιο, όπου κατέφυγαν ο πρόεδρος, η φρουρά του και οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν την επίσκεψη.