Οι κάλπες άνοιξαν σήμερα στη Δανία για τις βουλευτικές εκλογές, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν να φαίνεται έτοιμη να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Η πολιτική της αντοχή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη στάση που κράτησε απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Η σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησης είναι πολύ αβέβαιη, αλλά είναι πιθανό ότι τελικά εκείνη θα είναι επικεφαλής», δήλωσε στο AFP η πολιτική αναλύτρια της εφημερίδας Politiken, Ελίζαμπετ Σβάνε. «Ο κόσμος μπορεί να μην την συμπαθεί πραγματικά, αλλά τη θεωρεί μια καλή ηγέτιδα», πρόσθεσε.

Η 48χρονη Φρέντερικσεν, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και πρωθυπουργός από το 2019, αντιστάθηκε στις επιδιώξεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Οι Δανοί, σύμφωνα με τη Σβάνε, αναγνώρισαν τις ηγετικές της ικανότητες σε περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

«Πρόκειται για μια προσωπικότητα που συσπειρώνει σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια όπου οι Δανοί ανησυχούν: υπάρχουν η Γροιλανδία, η Ουκρανία, τα drones», ανέφερε η αναλύτρια, υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα που εκπέμπει η πρωθυπουργός.

Ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Όλε Βέβερ, σημείωσε ότι «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια δεξιά κυβέρνηση, επειδή θα έπρεπε να συγκεντρώσει κόμματα από την άκρα δεξιά έως και πιο κεντρώα, τα οποία δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις με την άκρα δεξιά».

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρό προβάδισμα εννέα εδρών για το μπλοκ της αριστεράς έναντι της δεξιάς, χωρίς ωστόσο καμία πλευρά να εξασφαλίζει την πλειοψηφία των 179 εδρών του κοινοβουλίου.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι τέσσερις έδρες των υπερπόντιων εδαφών – δύο της Γροιλανδίας και δύο των νησιών Φερόε – καθώς και οι βουλευτές του κόμματος των Μετριοπαθών, με πρόεδρο τον απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η μάχη στη Γροιλανδία

Στο Νούουκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, η προεκλογική εκστρατεία συγκέντρωσε φέτος πρωτοφανές ενδιαφέρον, με περισσότερους από 20 υποψηφίους να διεκδικούν τις δύο έδρες στο κοινοβούλιο.

«Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν με κάποιο τρόπο την κατεύθυνση για το τι θα ακολουθήσει», δήλωσε ο Γιούνο Μπέρτελσεν, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου και επικεφαλής του ψηφοδελτίου του αυτονομιστικού κόμματος Naleraq, το οποίο υποστηρίζει την ταχεία ρήξη με την Κοπεγχάγη και έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν ανησυχούμε για τον Τραμπ. Κοιτάμε πέρα από αυτόν», είπε ο Μπέρτελσεν, καταγγέλλοντας όσους «υποκινούν φόβους».

Για την υπουργό Δικαιοσύνης, Ορυκτών Πόρων και Οικονομικών Υποθέσεων, Νάαζα Νατάνιλσεν, υποψήφια του αριστερού κόμματος IA, ο φόβος των ΗΠΑ αποτέλεσε κεντρικό σημείο της προεκλογικής εκστρατείας. «Οι ΗΠΑ επέδειξαν τέτοια επιθετικότητα που παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον για την προσπάθεια να ακουστεί το αφήγημα της Γροιλανδίας στο δανικό κοινοβούλιο», σημείωσε.

Στην ηπειρωτική Δανία, πάντως, οι ψηφοφόροι δηλώνουν ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την ψήφο τους. «Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος της Δανίας και πρέπει ως τέτοιο να τη φροντίσουμε, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θα σκεφτώ την ώρα που είναι να ψηφίσω», σχολίασε ο 21χρονος Κλέμεςν Ντουβάλ Τόμσεν.

Εσωτερικά ζητήματα και μετανάστευση

Η προεκλογική εκστρατεία στη Δανία, μια ευημερούσα χώρα με περίπου 6 εκατομμύρια κατοίκους, επικεντρώθηκε κυρίως σε εσωτερικά θέματα όπως το κόστος ζωής, το κράτος πρόνοιας και το περιβάλλον.

«Τα κόμματα της αριστεράς κατάφεραν να αναγάγουν το πόσιμο νερό σε μείζον ζήτημα των εκλογών», ανέφερε η Σβάνε, εξηγώντας ότι το νερό παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα λόγω των απορροών από τη ζωική παραγωγή.

Το δανέζικο μοντέλο εντατικής γεωργίας, και ειδικά η χοιροτροφία, αποτέλεσε επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες έδωσαν έμφαση και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Προώθησαν 18 νέες προτάσεις για περαιτέρω αυστηροποίηση των κανόνων, απέναντι σε μια ισχυρή ακροδεξιά.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός χαρακτήρισε «δίκαιη» την πρόταση να στερείται μη απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης οποιοσδήποτε αλλοδαπός ή άτομο ξένης καταγωγής που έχει εκφράσει απειλές ή ασκήσει βία εναντίον ιατρικού προσωπικού.

Το παραδοσιακό κόμμα της άκρας δεξιάς, το Δανικό Λαϊκό Κόμμα (DF), που υποστηρίζει την κατάργηση των μόνιμων αδειών παραμονής, εκτίμησε ότι οι προτάσεις αυτές δεν επαρκούν.

Οι κάλπες στην ηπειρωτική Δανία θα κλείσουν στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδας), οπότε και θα δημοσιοποιηθούν τα πρώτα