Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινή επιδρομή εναντίον του χωριού Μπσαμούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας τις νότιες συνοικίες της λιβανικής πρωτεύουσας.

«Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό εχθρό εναντίον του χωριού Μπσαμούν, στην περιφέρεια του Άλεϊ, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον άμαχο πληθυσμό ενώ πέντε τραυματίσθηκαν», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Το Μπσαμούν, που βρίσκεται στην ορεινή περιφέρεια του Άλεϊ, κατοικείται κυρίως από Δρούζους και απέχει από τα παραδοσιακά προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ. Παρ’ όλα αυτά, η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο των νέων επιθέσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, τη νύχτα σημειώθηκαν άλλες επτά επιδρομές σε ισάριθμες συνοικίες των νότιων προαστίων της Βηρυτού, περιοχές που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός θυμάτων.

Ισραηλινή επιδρομή είχε πλήξει και το βράδυ της Δευτέρας τα νότια προάστια της Βηρυτού. Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη, ενώ ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από τη Βηρυτό και τα περίχωρα.

Νωρίς σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους δύο παραλιακών οικισμών κοντά στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να εκκενώσουν τις περιοχές, αναφέροντας πως οι επιχειρήσεις στρέφονται εναντίον της Χεζμπολάχ.

Η περιφερειακή σύγκρουση και οι επιπτώσεις

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση στις αρχές Μαρτίου, μετά τα πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, που έγιναν ως αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων και χερσαίων επιδρομών σε ζώνη κατά μήκος των συνόρων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει περίπου χίλιους νεκρούς και περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.