Μηδενική ανοχή απέναντι σε κυκλώματα που απειλούν τη δημόσια υγεία διαμηνύει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μετά την κατάσχεση περίπου 3,5 τόνων ακατάλληλων προϊόντων ζωικής προέλευσης από την Περιφέρεια Αττικής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, ύστερα από στοχευμένους ελέγχους κλιμακίων κτηνιάτρων, στο πλαίσιο υπόθεσης με σοβαρές προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν έπειτα από ανώνυμη καταγγελία και εξελίχθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή παρέμβαση, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και την παρουσία εισαγγελικής αρχής. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης αρνήθηκε αρχικά να συνεργαστεί, δυσχεραίνοντας το έργο των ελεγκτικών αρχών.

Εκτεταμένες παραβάσεις και ακατάλληλα προϊόντα

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις. Κατασχέθηκαν περίπου 3,5 τόνοι κρεάτων και αλιευμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Εντοπίστηκαν προϊόντα ληγμένα, χωρίς σήμανση, καθώς και ενδείξεις απόψυξης και επανακατάψυξης.

Οι συνθήκες αποθήκευσης χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες, ενώ η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εταιρεία προέβαινε σε διαδοχικές μεταβολές ΑΦΜ, έδρας και δραστηριότητας, πρακτική που δυσχέραινε τον έλεγχο και την εποπτεία των αρχών.

Συμβάσεις προμήθειας και έλεγχοι σε νοσοκομεία

Καθώς η επιχείρηση είχε συνάψει συμβάσεις προμήθειας με δημόσιες δομές, μεταξύ αυτών και νοσοκομεία, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε στοχευμένη ιχνηλάτηση. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε νοσοκομεία και φορείς του Δημοσίου για να διαπιστωθεί αν είχαν διατεθεί προϊόντα της εταιρείας.

Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών απέτρεψε τη διάθεση μη ασφαλών τροφίμων σε ευαίσθητες δομές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστωθεί παραλαβή προϊόντων για το 2026, ενώ όπου υπήρξε συνεργασία στο παρελθόν, αυτή είχε ήδη διακοπεί λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας.

Νόμιμη διαχείριση και κυρώσεις

Η κατάσχεση οριστικοποιήθηκε και δρομολογήθηκε η νόμιμη διαχείριση των προϊόντων. Παράλληλα, κινήθηκαν οι διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, ενώ η υπόθεση προωθείται για την απόδοση ευθυνών.

Δήλωση Νίκου Χαρδαλιά

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε: «Κινηθήκαμε άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Με ελέγχους, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και παρουσία εισαγγελικής αρχής, προχωρήσαμε σε κατάσχεση 3,5 τόνων κρεάτων και αλιευμάτων και σε πλήρη ιχνηλάτηση, φτάνοντας μέχρι τον έλεγχο συμβάσεων με νοσοκομεία και δημόσιες δομές. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: όποιος παίζει με τη δημόσια υγεία, θα μας βρίσκει απέναντί του. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε κυκλώματα και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες και ιδιαίτερα ευαίσθητες δομές, όπως τα νοσοκομεία. Το μήνυμα είναι σαφές: μηδενική ανοχή. Η Περιφέρεια Αττικής ελέγχει στην πράξη, παρεμβαίνει άμεσα και επιβάλλει τον νόμο με συνέπεια και σχέδιο».

Παράλληλα, οι συστηματικοί έλεγχοι της Περιφέρειας σε άλλες εγκαταστάσεις και δομές επιβεβαιώνουν την ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού.