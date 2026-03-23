Έντονες είναι οι φήμες τις τελευταίες μέρες που θέλουν τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, να βρίσκεται σε απευθείας γραμμή με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών και διεθνών μέσων, όπως το Channel 12 και η Jerusalem Post, ο Γκαλιμπάφ φαίνεται να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον — μια εξέλιξη που, αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Με το τέλος του πολέμου αλλά και το νέο Ιράν που θα προκύψει.

Ένας στρατιωτικός με βαθιές ρίζες στο καθεστώς

Ο Γκαλιμπάφ δεν θεωρείται τυχαία επιλογή για μια τόσο ευαίσθητη αποστολή. Η πορεία του ξεκινά από την «καρδιά» του ιρανικού καθεστώτος. Σε ηλικία μόλις 21 ετών, κατά τη διάρκεια του Πολέμου Ιράν–Ιράκ, ανέλαβε τη διοίκηση μεραρχίας, γεγονός που του εξασφάλισε τον σεβασμό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Ο Γκαλιμπάφ έχει περάσει από διάφορα δημόσια αξιώματα στο Ιράν

Το 1997 διορίστηκε από τον Αλί Χαμενεΐ ως Διοικητής της Αεροπορίας των IRGC, θέση από την οποία συνέβαλε στη θεμελίωση του σύγχρονου πυραυλικού προγράμματος του Ιράν. Η στρατιωτική του εμπειρία αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα πολιτική του σταδιοδρομία.

Μετά τη στρατιωτική του δράση, υπηρέτησε ως αρχηγός της αστυνομίας και στη συνέχεια για δώδεκα χρόνια ως Δήμαρχος Τεχεράνης. Εκεί καλλιέργησε το προφίλ του «πραγματιστή τεχνοκράτη», ενός πολιτικού που δίνει έμφαση στα αποτελέσματα, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί δύσκολες αποφάσεις.

Το παρασκήνιο των φημών και το θολό τοπίο

Εδώ και αρκετές μέρες, πληροφορίες σε διεθνή ΜΜΕ, κάνουν λόγο για μυστικές επαφές του Γκαλιμπάφ με στενούς συνεργάτες του Τραμπ, όπως τον Τζάρεντ Κούσνερ. Αν και τόσο η Τεχεράνη όσο και το γραφείο του Ιρανού αξιωματούχου διέψευσαν τις πληροφορίες, αναλυτές εκτιμούν ότι πίσω από αυτές κρύβεται η στρατηγική της «δημιουργικής ασάφειας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γκαλιμπάφ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: αφενός να ικανοποιήσει τον σκληρό πυρήνα των Φρουρών της Επανάστασης και αφετέρου να αναζητήσει διέξοδο από τις οικονομικές κυρώσεις που πιέζουν το Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ φαίνεται να προτιμά συνομιλητές με στρατιωτικό κύρος και ισχυρή επιρροή — χαρακτηριστικά που ο Γκαλιμπάφ διαθέτει σε αφθονία.

Και τέλος κανείς δεν παραγνωρίζει το ενδεχόμενο ο ίδιος ο Γκαλιμπάφ, εφόσν πράγματι συνομιλεί με τον Λευκό Οίκο, να επιθυμεί αν είναι εκείνος που θα υποβοηθηθεί να αναλάβει τα ηνία της χώρας του στην εποχή μετά τον πόλεμο.