Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε ένα απρόσμενο σήμα αποκλιμάκωσης, ανακοινώνοντας μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές μονάδες του Ιράν αναβάλλονται για πέντε ημέρες. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, πριν λήξει το τελεσίγραφό του προς την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σε νέα ανάρτησή του, ο αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η αναβολή εξαρτάται από «την επιτυχία των συνεχιζόμενων συναντήσεων και συζητήσεων». Παράλληλα, τόνισε πως η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν επαφές «σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή».

Αντιδράσεις και αναλύσεις

Ο αναλυτής άμυνας, καθηγητής Michael Clarke, σχολίασε ότι ήταν αναμενόμενο ο Τραμπ να «υποχωρήσει», αν και όχι τόσο άμεσα. Όπως είπε, «έδωσε στον εαυτό του περισσότερο χρόνο και λέει ότι θα αναβάλουμε τις επιθέσεις, παρόλο που παραμένουν στο τραπέζι σε πέντε ημέρες».

Ο Clarke πρόσθεσε πως ο Τραμπ «ποτέ δεν είχε μιλήσει για αυτό μέχρι τώρα». «Ξαφνικά έχουν αρχίσει βαθύτερες, ουσιαστικές συνομιλίες», ανέφερε. «Ίσως υπερβάλλει σε αυτό το σημείο, αλλά ακόμη και ο ίδιος έχει δει τον πιθανό κίνδυνο των προγραμματισμένων επιθέσεων».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Σύμφωνα με το BBC, η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την πενταήμερη παύση πυρός στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν αφήνει σημαντικά ερωτήματα αναπάντητα. Αν και έκανε λόγο για «πολύ καλές και παραγωγικές» συνομιλίες, η ιρανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, ενώ η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τον πολεμικό τόνο των τελευταίων ημερών.

Δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες. Το θέμα μπορεί να αφορά το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, τον εμπλουτισμό ουρανίου ή μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός – προοπτική που ο Τραμπ είχε υποβαθμίσει την Παρασκευή.

Ενδεχομένως, όπως σημειώνει το BBC, να πρόκειται για αναφορά στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι Ιρανοί δεν έχουν δεσμευθεί δημόσια για το άνοιγμά του στη ναυτιλιακή κίνηση, ενώ οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν απίθανο ένα τέτοιο βήμα, καθώς ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ αποτελεί το σημαντικότερο στρατηγικό πλεονέκτημα του Ιράν στον πόλεμο.