Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα ότι καμία «κατοχή» δεν μπορεί να εγγυηθεί την «ασφάλεια κανενός», απευθύνοντας μήνυμα προς το Ισραήλ και τη χερσαία επιχείρησή του στον Λίβανο. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά την εγκαινίαση της έκθεσης αφιερωμένης στην αρχαία πόλη της Βύβλου, στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου (IMA) στο Παρίσι.

«Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Όχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός», υπογράμμισε ο Μακρόν, παρουσία του υπουργού Πολιτισμού του Λιβάνου, Γασάν Σαλαμέ.

Το σιιτικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ εισήλθε στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, επιδιώκοντας εκδίκηση για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων.

Έκτοτε, το Ισραήλ πραγματοποιεί εκτεταμένα αντίποινα με αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο και χερσαίες επιχειρήσεις σε ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τον θάνατο τουλάχιστον 1.039 ανθρώπων.

Μήνυμα για την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο

«Σε μια εποχή σύγκρουσης μεταξύ των θρησκειών, σε μια εποχή όπου μερικοί θα ήθελαν να μας ωθήσουν στην κλιμάκωση των πολέμων, σε μια εποχή που μερικοί θα ήθελαν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι η ασφάλεια μπορεί να διασφαλιστεί με την εισβολή του γείτονα που προκαλεί τρόμο, ο Λίβανος υπενθυμίζει ένα πράγμα μόνο: τη δύναμη της οικουμενικότητας», τόνισε ο Μακρόν, επικαλούμενος «τη δύναμη του διεθνούς δικαίου».

Αναφερόμενος στην έκθεση, σημείωσε ότι η Βύβλος «λέει πολλά για το πεπρωμένο του Λιβάνου» και «την αντίσταση απέναντι στις αυτοκρατορίες και στον πόλεμο», ο οποίος δυσχέρανε σημαντικά την άφιξη των εκθεμάτων στο Παρίσι.

Η έκθεση της Βύβλου στο Παρίσι

Η έκθεση με τίτλο «Βύβλος, αρχαία πόλη» ανοίγει αύριο τις πύλες της και θα διαρκέσει έως τις 23 Αυγούστου. Παρουσιάζει την ιστορία της μεσογειακής πόλης που θεωρείται «το πιο παλιό λιμάνι του κόσμου», κατοικημένο από το 6.900 π.Χ.

Περίπου 400 εκθέματα παρουσιάζονται, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τον Λίβανο, ενώ ένα μικρό μέρος ανήκει στο Λούβρο. «Οι προετοιμασίες είχαν δυσκολίες», ανέφερε ο Σαρκίς Ελ Χούρι, γενικός διευθυντής των Αρχαιοτήτων του Λιβάνου, ο οποίος επέβλεψε τη μεταφορά δύο φορτίων έργων από τη Βηρυτό στο Παρίσι τον Φεβρουάριο.

Μια τρίτη αποστολή ακυρώθηκε στις αρχές Μαρτίου, ωστόσο περίπου είκοσι πέτρινες άγκυρες και ένα μεγάλο μωσαϊκό έφθασαν με ασφάλεια λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Οι προθήκες που προορίζονταν για επτά έργα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψουν, παρέμειναν άδειες, φέροντας σημείωμα που εξηγεί την απουσία τους λόγω του πολέμου.

Ένα μήνυμα πολιτισμού και αντοχής

«Ήμασταν γεμάτοι ελπίδες προετοιμάζοντας αυτήν την έκθεση πέρυσι», δήλωσε η επιμελήτριά της, Τάνια Ζαβέν, αρχαιολόγος υπεύθυνη για τον χώρο της Βύβλου εδώ και τρεις δεκαετίες. «Τώρα, το γεγονός ότι πραγματοποιείται αποτελεί μήνυμα ειρήνης και υπεράσπισης της κληρονομιάς μας για όλους μας, γιατί η Βύβλος είναι μια σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας».

Η νέα πρόεδρος του IMA, Αν-Κλερ Λεζάντρ, η οποία διαδέχθηκε τον Τζακ Λανγκ τον Φεβρουάριο, εξήρε την έκθεση ως πρωτοβουλία που πραγματοποιείται με «πολύ θάρρος», παρά τις «βόμβες».