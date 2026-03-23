Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Κορίνθιας με τη Φλαμένγκο για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Μέμφις Ντεπάι.

O Ολλανδός επιθετικός ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα, αλλά αποχώρησε τραυματίας στο 22ο λεπτό, λόγω τραυματισμού. Συνεπώς, παρακολούθησε το υπόλοιπο του αγώνα από τον πάγκο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης δεν φάνηκε να «συγκινεί» ιδιαίτερα το Ντεπάι.Έτσι, άρχισε να ασχολείται με το κινητό του, μέχρι που ένας από τους βοηθούς του προπονητή της Κορίνθιας του έκανε παρατήρηση, ζητώντας του να το αφήσει.

🚨💣 Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away. Unbelievable. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/L280lql3Qe — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026

Ο διεθνής επιθετικός τοποθετήθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εξηγώντας πως χρησιμοποίησε το κινητό του για να επικοινωνήσει με το ιατρικό επιτελείο της Ολλανδίας. «Απλώς για να διευκρινίσω ότι η στιγμή που μιλούσα με το τηλέφωνο ήταν καθαρά για να επικοινωνήσω με το ιατρικό επιτελείο στην Ολλανδία εκείνη τη στιγμή. Βγήκα έξω για να δείξω υποστήριξη στην ομάδα μου, ενώ θα μπορούσα να είχα μείνει στα αποδυτήρια με τον τραυματισμό. Είμαι κι εγώ στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα του αγώνα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για καλύτερες μέρες. Θεέ μου!» εξήγησε ο Ντεπάι