Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Κορίνθιας με τη Φλαμένγκο για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Μέμφις Ντεπάι.
O Ολλανδός επιθετικός ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα, αλλά αποχώρησε τραυματίας στο 22ο λεπτό, λόγω τραυματισμού. Συνεπώς, παρακολούθησε το υπόλοιπο του αγώνα από τον πάγκο.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης δεν φάνηκε να «συγκινεί» ιδιαίτερα το Ντεπάι.Έτσι, άρχισε να ασχολείται με το κινητό του, μέχρι που ένας από τους βοηθούς του προπονητή της Κορίνθιας του έκανε παρατήρηση, ζητώντας του να το αφήσει.
🚨💣 Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away.
Unbelievable. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/L280lql3Qe
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026
Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.
I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.
I’m Upset with the result of the game as well.…
— Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026