Ο Ολλανδός επιθετικός της Κορίνθιανς και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Ολλανδίας, Μέμφις Ντεπάι, δεν ταξίδεψε στην έναρξη των υποχρεώσεων της χώρας του λόγω του ότι στην Βραζιλία κάποιος του έχει κλέψει το διαβατήριο του κάτι που δεν του επιτρέπει να φύγει από την χώρα.

Ο Ντεπάι θα έπρεπε να βρίσκεται στην Ολλανδία από εχθές όμως δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην πατρίδα του.

Η ομάδα του Ρόναλτ Κούμαν αντιμετωπίζει την Μάλτα την Πέμπτη και την Φινλανδία την Κυριακή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ολλανδική ομοσπονδία δήλωσε πως ο Ντεπάι κάνει ότι μπορεί για να ταξιδέψει το συντομότερο δυνατό.

Ο Κούμαν σχετικά με την όλη κατάσταση, δήλωσε:

«Αυτό είναι ατυχές, κυρίως για τον Μέμφις, αλλά και για εμάς. Φυσικά θέλεις να ξεκινήσεις την προετοιμασία για τα διεθνή παιχνίδια με πλήρη σύνθεση.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιστάσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ταξιδέψει για να μας συναντήσει στο προπονητικό κέντρο το συντομότερο δυνατό».