Στον πρώτο τελικό του Ρεκόπα Σουνταμερικάνα, ανάμεσα στη Λανούς (κάτοχος του Κόπα Σουνταμερικάνα) και τη Φλαμένγκο (κάτοχος του Κόπα Λιμπερταδόρες), σημειώθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό πριν την έναρξη του αγώνα.

Κατά την είσοδο των παιδιών που συνοδεύουν τις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, όπως γίνεται συνήθως, ένα παιδί κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της Αργεντινής κοίταξε την κάμερα και έκανε χειρονομία, προσομοιώνοντας «κόψιμο λαιμού», προκαλώντας έντονη εντύπωση και αντιδράσεις.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο: