Τόσο ο Εβάν Φουρνιέ όσο και ο Ολυμπιακός κλήθηκαν σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στο κλειστό «Μ. Λιούγκας».
Η Επιτροπή εξέτασε τα γεγονότα και αποφάσισε την επιβολή προστίμου 15.000€ στον Γάλλο άσο, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000€, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα αθλητικά γεγονότα.
Η απόφαση της ΔΕΑΒ
Αφού έλαβε υπόψη,
α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,
β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,
γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,
δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,
ε) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα,
i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),
ii) σε βάρος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (15.000€), λόγω της αντικειμενικής της ευθύνης.
Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.