Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιώνιο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Εβάν Φουρνιέ ήρθε σε αντιπαράθεση με οπαδό του Πανιωνίου, μετά από χειρονομίες και ύβρεις που δέχθηκε. Ο Φουρνιέ ζήτησε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του φιλάθλου, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να τον αποβάλουν από το παιχνίδι.

Το επεισόδιο τράβηξε την προσοχή της ΔΕΑΒ, η οποία αποφάσισε να τον καλέσει σε απολογία, προκειμένου να εξεταστούν αναλυτικά τα γεγονότα και να ληφθούν τυχόν πειθαρχικά μέτρα. Η επιτροπή υπογραμμίζει ότι τέτοια περιστατικά βίας στον αθλητισμό αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων και της προστασίας των παικτών.

Όπως αναφέρει η ΔΕΑΒ:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026».