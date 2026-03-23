Στο γήπεδο για πρόγραμμα αποφόρτισης βρέθηκε σήμερα ο Άρης, στον απόηχο της ήττας από τον ΟΦΗ με 0-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ολοκληρώνοντας με τον χειρότερο δυνατό τρόπο την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανακοίνωσε μόλις δύο μέρες άδειας στους ποδοσφαιριστές του, παρά τη διακοπή. Ο λόγος είναι ότι θέλει να αξιοποιήσει το διάστημα μέχρι την πρεμιέρα των πλέι οφ για να δουλέψει με την ομάδα, εστιάζοντας στα τακτικά κομμάτια και στη φυσική κατάσταση όπου έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα.

Η επιστροφή στις προπονήσεις είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (26/03), με τον Έλληνα τεχνικό να περιμένει την ενσωμάτωση των Γένσεν, Σούντμπεργκ και Γαλανόπουλου. Στα πλάνα του επανέρχονται και οι Τεχέρο-Μεντίλ που ήταν τιμωρημένοι κόντρα στον ΟΦΗ. Εκτός από την πρεμιέρα των πλέι οφ θα είναι ο Νοά Φαντιγκά που συμπλήρωσε κάρτες απέναντι στους Κρητικούς.