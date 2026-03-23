Με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα στις 11:00 το πρωί το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα τεταμένο διεθνές περιβάλλον, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται.

Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα την ώρα που Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο στο ζήτημα του Ιράν, ασκώντας παράλληλα πιέσεις προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργότερη εμπλοκή στον πόλεμο.

Το τελεσίγραφο Τραμπ και οι πιέσεις Νετανιάχου στην ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη, απαιτώντας το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε με απειλές για πλήρη αποκλεισμό του κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου, που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη διεθνή οικονομία. Παράλληλα, προειδοποίησε για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στον Περσικό Κόλπο. Το τελεσίγραφο εκπνέει τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν τη γραμμή του Τραμπ και να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την επίσκεψή του την Κυριακή στο σημείο όπου σημειώθηκε ιρανικό πλήγμα στη νότια ισραηλινή πόλη Άραντ, αναφερόμενος και στις πρόσφατες επιθέσεις με drones κατά της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η επίθεση ιρανικών πυραύλων εναντίον της αγγλοαμερικανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό αποδεικνύει ότι η Τεχεράνη διαθέτει τη δυνατότητα να πλήξει ακόμη και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία στη Δύση.