Στις 10:30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του θα ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Όπως επεσήμανε νωρίτερα η Ελένη Ευαγγελοδήμου σε ρεπορτάζ της για tanea.gr, όσο βαθαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή με αβέβαιη τη διάρκειά της, τόσο έρχονται πιο κοντά οι ανακοινώσεις έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων- επαγγελματιών. Το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο προσπαθούν να στήσουν γραμμές άμυνας, αναγνωρίζοντας ότι απαιτούνται εθνικές παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από το εύρος της ευρωπαϊκής απάντησης.

Κάθε κυβερνητική απόφαση, όπως ξέρουν πλέον στη ΝΔ, θα δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητα της στην πράξη και αυστηρά από τους ήδη πιεσμένους πολίτες. Εξού και στο οικονομικό επιτελείο γράφουν και σβήνουν επιλογές, αναζητώντας ουσιαστικά αφενός το κατάλληλο μείγμα μέτρων, αφετέρου το κατάλληλο timing για να το ξεκλειδώσουν και επίσημα.

Η ώρα των αποφάσεων

Συγκλίνουσες πληροφορίες αλλά και εκτιμήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο ανέφεραν ότι πλησιάζει η ώρα των οριστικών αποφάσεων μιας δέσμης μέτρων. Κατά τις ίδιες πηγές δεν φαίνεται ότι θα είναι οι μοναδικές.

Άλλωστε και στις τάξεις της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας επικρατεί η άποψη ότι το Πάσχα φαντάζει πια πολύ μακριά για να υπάρξει έως τότε στάση αναμονής.

Από τα σενάρια που αναλύονται ενδοκυβερνητικά ως προς την έκταση και την ένταση των επιπτώσεων του πολέμου, καθώς και από τα σχέδια επί χάρτου για την αντιμετώπισή τους, προκύπτουν τα τέσσερα βασικά πεδία προβληματισμού της κυβέρνησης: