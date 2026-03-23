Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Χρήστου Χούπα, συγγενή θύματος των Τεμπών, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης δικογραφιών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Ο κ. Χούπας που έχασε την κόρη του στα Τέμπη, δήλωσε πως ο Πρόεδρος της Βουλής κρύβει στο γραφείο του δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο ίδιος εις βάρος του Κώστα Καραμανλή.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι, «όσον αφορά την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε συνέχεια δηλώσεων του κ. Χρήστου Χούπα, ενημερώνω σχετικώς».

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32735/06.06.2025 διαβιβαστικό του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβιβάστηκε στη Βουλή, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, δικογραφία που αφορά τον τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

﻿

Η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης των κ.κ. Χρήστου Χούπα, Ασημίνας Γκοντούλη, Σεραφείμ Χούπα και Κωνσταντίνου Χούπα.

Όπως διευκρίνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, η δικογραφία ανακοινώθηκε κατά την ΡΛΓ΄/10.06.2025 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και τέθηκε στη διάθεση των βουλευτών.

Έκτοτε, το σχετικό υλικό παραμένει διαθέσιμο στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής για κάθε ενδιαφερόμενο βουλευτή, γεγονός που –όπως σημείωσε– έχει ήδη συμβεί επανειλημμένα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έχουν επισυναφθεί και τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ολομέλειας, όπου έγινε η ανακοίνωση της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι δίκη για τα Τέμπη διεκόπη για την 1η Απριλίου.