Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια των ΗΠΑ προκάλεσε το μερικό κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δημιουργώντας σκηνές χάους και πολύωρες ουρές ασφαλείας σε τερματικούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) παραμένουν απλήρωτοι, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να στείλει πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στα αεροδρόμια για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

«Αυτό είναι τρέλα», δήλωσε επιβάτης στο διεθνές αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο, μιλώντας στο CNN. «Δεν φανταζόμασταν ότι θα ήταν τόσο άσχημα». Άλλος ταξιδιώτης περιέγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «επικρατεί πανδαιμόνιο», ενώ χρήστης της πλατφόρμας X εξέφρασε την αγανάκτησή του λέγοντας ότι «δεν θα έπρεπε να περνάμε όλα αυτά απλώς για να μπούμε σε ένα αεροπλάνο».

Η αναστάτωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη έλλειψη προσωπικού της TSA, σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους ταξιδιών λόγω των σχολικών διακοπών. Οι υπάλληλοι εργάζονται χωρίς αμοιβή εξαιτίας του shutdown, ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) προειδοποιεί ότι η απουσία προσωπικού, οι παραιτήσεις και οι καθυστερήσεις ενδέχεται να επιδεινωθούν εάν συνεχιστεί το πολιτικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία του DHS, περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι της TSA έχουν ήδη παραιτηθεί από τις 14 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η διακοπή λειτουργίας.

Αναμονές-ρεκόρ στα αεροδρόμια

Το βασικό άγχος των ταξιδιωτών παραμένει να προλάβουν την πτήση τους. Το DHS έχει καλέσει το κοινό να φτάνει στα αεροδρόμια έως και τέσσερις ώρες νωρίτερα, λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων στους ελέγχους ασφαλείας.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφηκαν στα εξής αεροδρόμια:

Ατλάντα (ATL): Αναμονή έως 153 λεπτά, με ουρές που εκτείνονταν μέχρι την παραλαβή αποσκευών.

Νέα Ορλεάνη (MSY): Οι ουρές έφταναν μέχρι το χώρο στάθμευσης.

Χιούστον (IAH/HOU): Επιβάτες ανέφεραν καθυστερήσεις έως και τρεις ώρες, με το Hobby Airport να πλήττεται ιδιαίτερα από την έλλειψη προσωπικού.

Νέα Υόρκη (JFK): Οι χρόνοι αναμονής αυξήθηκαν στα 75 λεπτά το πρωί της Κυριακής.

Νιούαρκ (EWR): Καθυστέρηση έως 44 λεπτά σε ορισμένες περιπτώσεις.

LaGuardia (LGA): Αναμονή περίπου 20 λεπτών, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Σινσινάτι (CVG) και Σαν Χουάν (SJU): Εκτιμήσεις από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν χρόνους αναμονής κοντά στη μία ώρα.