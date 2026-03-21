Το ανθρώπινο κόστος του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτυπώνεται μέσα από τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που δείχνουν το μέγεθος της τραγωδίας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Ιράν: Τουλάχιστον 1.444 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 20.984 έχουν τραυματιστεί.
Λίβανος: Οι νεκροί ανέρχονται σε 1.024 και οι τραυματίες σε 2.740.
Ιράκ: Τουλάχιστον 61 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.
Ισραήλ: Δεκαοκτώ νεκροί, ανάμεσά τους δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο.
Ηνωμένες Πολιτείες: Δεκατρείς μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν – επτά κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν και έξι σε συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού πάνω από το Ιράκ.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Οκτώ νεκροί, μεταξύ αυτών δύο στρατιώτες.
Κουβέιτ: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο αξιωματικοί του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες.
Συρία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Παλαιστίνη: Τέσσερις νεκροί στη Δυτική Όχθη.
Ομάν: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί.
Μπαχρέιν: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Γαλλία: Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ και έξι ακόμη τραυματίστηκαν.
Ιορδανία: Εικοσιοκτώ τραυματίες.
Κατάρ: Δεκαέξι τραυματίες.