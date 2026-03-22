- Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με καταστροφή των σταθμών παραγωγής ενέργειας της χώρας.
- Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τους εχθρούς του σε όλα τα μέτωπα, χαρακτηρίζοντάς τη νύχτα «πολύ δύσκολη» μετά τις ιρανικές επιθέσεις.
- Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, πλήττοντας στόχους που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.
- Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άνω των 70 τραυματίστηκαν στην πόλη Αράντ από ιρανική πυραυλική επίθεση, με εννέα κτίρια να έχουν υποστεί ζημιές.
- Έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αράντ, καθώς 59 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, σύμφωνα με το ισραηλινό ΕΚΑΒ.
- Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διερευνά την αποτυχία των αμυντικών συστημάτων να αναχαιτίσουν βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε την Αράντ, παρά δύο προσπάθειες.
- Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ιρανικό πλήγμα στην περιοχή της Ντιμόνα.
- Το Ιράν απείλησε με πλήγματα σε αμερικανικές και ισραηλινές ενεργειακές υποδομές εάν δεχθούν επίθεση οι ιρανικές εγκαταστάσεις καυσίμων.
- Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τρία drones και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
- Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι το Ριάντ δέχθηκε επίθεση με τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, με έναν να αναχαιτίζεται και πέντε drones να καταστρέφονται.
- Φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης στα ανοικτά της Σάρτζα των ΗΑΕ, σύμφωνα με το UKMTO.
- Η εφημερίδα Daily Mail αναφέρει ότι βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk έχει λάβει θέση στην Αραβική Θάλασσα, χωρίς επιβεβαίωση από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
- O Π. Μαρινάκης στο Face2Face και την Κ. Παναγοπούλου απαντά για υποκλοπές, δίκη Τεμπών, Ράδιο Αρβύλα και Ζ. Κωνσταντοπούλου
- Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
- Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική