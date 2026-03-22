Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία «εξετάζει» τους ισχυρισμούς του Ισραήλ πως το Ιράν διαθέτει πλέον πυραύλους ικανούς να πλήξουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το Σάββατο, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι η Τεχεράνη έχει πλέον πυραύλους «ικανούς να φτάσουν στο Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο».

Ο Mark Rutte δήλωσε στην εκπομπή Face the Nation του CBS ότι το ΝΑΤΟ «δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει προς το παρόν», προσθέτοντας ωστόσο πως αν αποδειχθεί αληθές, «αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι αυτό που κάνει ο πρόεδρος (…) είναι κρίσιμο».

«Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι οι Ιρανοί βρίσκονται πολύ κοντά στο να αποκτήσουν αυτή τη δυνατότητα», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως «όσον αφορά τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, η αξιολόγηση συνεχίζεται».

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, «σημαίνει ότι ήδη το Ιράν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Αν όχι, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ κοντά στο να την αποκτήσει».

Προβληματισμός για τις δυνατότητες των ιρανικών πυραύλων

Η υπόθεση ότι ιρανικοί πύραυλοι θα μπορούσαν θεωρητικά να πλήξουν ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προκαλεί εύλογη ανησυχία σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Αυτό περιπλέκει το έργο της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή», τόνισε στο BBC, ο Τζάστιν Κραμπ από την εταιρεία πληροφοριών Sibylline, προσθέτοντας ότι «σίγουρα εστιάζει τη σκέψη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων».

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικοί παράγοντες επιφύλαξης. Το Ιράν φέρεται να διαθέτει περιορισμένο αριθμό τέτοιων πυραύλων, ενώ η διαδικασία εκτόξευσής τους απαιτεί χρόνο, καθιστώντας τους ευάλωτους σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κραμπ, οι πύραυλοι αυτοί είναι εξαιρετικά ανακριβείς σε αποστάσεις όπως αυτές που απαιτούνται για την προσβολή ευρωπαϊκών στόχων.

Για τον ίδιο, το κύριο συμπέρασμα από την απόπειρα επίθεσης στη βάση Diego Garcia δεν αφορά τόσο τις δυνατότητες των πυραύλων, όσο τις ικανότητες των δυνάμεων που τους εκτόξευσαν.

«Το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να αιφνιδιάζει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά από τρεις εβδομάδες βομβαρδισμών. Οι δυνάμεις του ίσως έχουν αποδυναμωθεί, αλλά δεν έχουν καταρρεύσει», κατέληξε.