Δυσάρεστη εξέλιξη είχε η επιχείρηση διάσωσης μετά την κατάρρευση κτιρίων στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία Φατίχ. Το τελευταίο άτομο που αγνοείτο εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Νωρίτερα, δέκα άτομα είχαν ανασυρθεί ζωντανά μέσα από τα συντρίμμια, ύστερα από τις συντονισμένες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αρχικά κατέρρευσε το ένα κτίριο και στη συνέχεια παρέσυρε και το διπλανό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

İstanbul Fatih’te 2 bina çöktü. Çöken binada kalanları kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.https://t.co/PAY8uAOwGA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2026

Συνεργεία και πολίτες προσπάθησαν να ανασύρουν τους ανθρώπους

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα ακολούθησε και ένας ακόμη. Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς μέχρι τον εντοπισμό όλων των εγκλωβισμένων.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται άνδρες των σωστικών συνεργείων αλλά και απλοί πολίτες να απομακρύνουν συντρίμμια με τα χέρια, σε μια προσπάθεια να συμβάλουν στις έρευνες διάσωσης.

İstanbul Fatih’te bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/lIt2HRPmYJ — Sabah (@sabah) March 22, 2026