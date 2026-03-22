Έκρηξη, η οποία οφείλεται, πιθανότατα, σε διαρροή από φιάλη φυσικού αερίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε τρεις πολυκατοικίες στην Ιταλία, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

⚫ Paura a Piana del Sole, a #Roma, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di due palazzine in via #Tavagnasco, all’angolo con via #Cigliè. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero due persone gravemente ferite, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per… pic.twitter.com/BEHj2bnpRJ — RTL 102.5 (@rtl1025) March 22, 2026

Η μία από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε, σχεδόν, ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση». Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η δημοτική αρχή θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πληγέντες.

#Roma, esplosione e incendio ad Anzio, in Corso Italia, coinvolti 2 appartamenti non abitati al 2° piano di un palazzo: i #vigilidelfuoco hanno soccorso 2 persone ferite lievemente nell’abitazione vicina ed evacuato il piano superiore. In corso operazioni di messa in sicurezza… pic.twitter.com/TollAmVduO — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 22, 2026

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια, για να αποκλείσουν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Στην προσπάθειά τους αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι και η βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.