Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τον χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού, καθώς οι μεσογειακοί προορισμοί αναδεικνύονται σε μεγάλους κερδισμένους ενός πολέμου που έχει παραλύσει ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους του κόσμου και έχει ωθήσει τους ταξιδιώτες να αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council, κάθε ημέρα που συνεχίζεται η σύγκρουση, περίπου 550 εκατ. ευρώ σε τουριστικές δαπάνες απομακρύνονται από τη Μέση Ανατολή. Με τα αεροδρόμια του Κόλπου σε Ντουμπάι, Ντόχα και Άμπου Ντάμπι να αντιμετωπίζουν παρατεταμένα κλεισίματα ή περιορισμένες λειτουργίες μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές εταιρείες αναφέρουν κύμα αυξημένης ζήτησης προς την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και άλλους προορισμούς της δυτικής Μεσογείου.

Αεροπορικές εταιρείες καθηλώνουν χιλιάδες πτήσεις

Περισσότερες από 14.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από τη Μέση Ανατολή αφότου ξέσπασε η σύγκρουση, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων. Εταιρείες όπως οι Emirates, Qatar Airways και Etihad έχουν αναστείλει ή περιορίσει δραστικά τα δρομολόγιά τους. Η British Airways έχει ακυρώσει πτήσεις προς Ντουμπάι, Ντόχα και άλλους προορισμούς του Κόλπου τουλάχιστον έως τον Μάιο, ενώ η Cathay Pacific έχει διακόψει τα δρομολόγιά της προς Ντουμπάι και Ριάντ έως τα τέλη Απριλίου. Ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς, όπως η Lufthansa, η Air France-KLM και η Finnair, έχουν επίσης αναστείλει τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή, με ορισμένες αναστολές να παρατείνονται έως το καλοκαίρι.

Οι επιβάτες που είχαν κρατήσεις μέσω των κόμβων του Κόλπου αντιμετωπίζουν ακυρώσεις, αναδρομολογήσεις μέσω νοτιοασιατικών αεροδρομίων που αυξάνουν τη διάρκεια του ταξιδιού κατά δύο έως τέσσερις ώρες, καθώς και αυξήσεις τιμών εισιτηρίων κατά 15% έως 25%, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας. Οι τιμές του πετρελαίου, που έχουν υπερβεί τα 107 δολάρια το βαρέλι (περισσότερα από 35 δολάρια πάνω σε σχέση με πέρυσι), εντείνουν τις πιέσεις κόστους στον κλάδο των αερομεταφορών.

Η Μεσόγειος στο επίκεντρο της ζήτησης

«Οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές — το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία — θα στραφούν προς την Ισπανία με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το συνηθισμένο», δήλωσε ο Χουάν Μόλας, πρόεδρος του Ισπανικού Οργανισμού Τουρισμού, σύμφωνα με το Euronews. Η Ισπανία, που υποδέχθηκε 97 εκατ. διεθνείς τουρίστες το 2025, είναι έτοιμη να απορροφήσει μεγάλο μέρος της μετατοπισμένης ζήτησης.

Η TUI, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός όμιλος της Ευρώπης, έχει προσθέσει 68 πτήσεις και χιλιάδες επιπλέον θέσεις στο θερινό της πρόγραμμα για το 2026, εστιάζοντας σε δρομολόγια προς την Ελλάδα, τις Βαλεαρίδες Νήσους και την ηπειρωτική Ισπανία. Οι τουριστικοί πράκτορες αναφέρουν ότι οι ταξιδιώτες αντικαθιστούν πολυήμερα ταξίδια στη Μέση Ανατολή με εβδομαδιαίες διακοπές στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα παράλια της Τουρκίας, χρησιμοποιώντας πλέον ευρωπαϊκούς κόμβους αντί για αερογραμμές του Κόλπου.

Ευκαιρία για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η European Travel Commission βλέπει την τρέχουσα αναστάτωση ως ευκαιρία για επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους παραδοσιακούς θερινούς μήνες. «Τα ταξιδιωτικά πρότυπα στην περιοχή του Κόλπου διαφέρουν εποχικά από τις περιόδους αιχμής των μεσογειακών προορισμών», δήλωσε ο Εντουάρδο Σανταντέρ από την Επιτροπή. «Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη σταθερότερη κατανομή της ζήτησης μέσα στο έτος».

Η Γκλόρια Γκεβάρα από το WTTC προειδοποίησε ότι, παρότι ο τουρισμός είναι συνήθως ο πρώτος τομέας που πλήττεται από γεωπολιτικές κρίσεις, «η ανάλυσή μας δείχνει ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια έχουν συνήθως ταχύτερους χρόνους ανάκαμψης, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μέσα σε δύο μήνες».