Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν την Οάχαου, βόρεια της Χονολουλού, προκαλώντας τεράστιες ζημιές και εκκενώσεις χιλιάδων κατοίκων, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο κατάρρευσης ενός φράγματος ηλικίας 120 ετών.

Οι λασπώδεις χείμαρροι από τις σφοδρές βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους, παρέσυραν σπίτια από τα θεμέλιά τους, βύθισαν οχήματα και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι σειρήνες έκτακτης ανάγκης ήχησαν στη βόρεια ακτή της Οάχαου, περιοχή παγκοσμίως γνωστή για το surfing, καθώς τα νερά ανέβαιναν επικίνδυνα.

Οι αρχές της Χονολουλού κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές κάτω από το φράγμα Wahiawa, το οποίο θεωρείται ευάλωτο, προειδοποιώντας ότι βρίσκεται «σε κίνδυνο άμεσης αστοχίας».

Περισσότερα από 230 άτομα διασώθηκαν καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τη χειρότερη πλημμύρα των τελευταίων 20 ετών στο νησί. Ο κυβερνήτης Josh Green δήλωσε ότι οι ζημιές ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. δολάρια.

Η στάθμη του νερού στο φράγμα, που είχε σημάνει συναγερμό, άρχισε να υποχωρεί, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει αν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, η στάθμη ανέβηκε από τα 79 στα 84 πόδια – μόλις έξι πόδια κάτω από το ανώτατο όριο ασφαλείας.

Χωρίς απώλειες ζωών, αλλά τραυματισμοί από υποθερμία

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Josh Green. Περίπου δέκα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με υποθερμία.

Δυνάμεις διάσωσης ερεύνησαν από αέρα και θάλασσα για εγκλωβισμένους, ωστόσο οι επιχειρήσεις δυσχεράνθηκαν από τη χρήση προσωπικών drones από πολίτες που επιχειρούσαν να καταγράψουν τις πλημμύρες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Ο δήμαρχος της Χονολουλού Rick Blangiardi ανέφερε ότι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, ενώ περίπου 5.500 κάτοικοι βρίσκονται υπό διαταγή εκκένωσης. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ζημιές έως τώρα είναι καταστροφικές», σημείωσε.

Ο Blangiardi πρόσθεσε ότι οι αρχές αισθάνονται σιγουριά για τη σταθερότητα των φραγμάτων στο νησί, αλλά η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων παραμένει απρόβλεπτη.

Επιχειρήσεις διάσωσης και εκκενώσεις

Η Εθνοφρουρά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χονολουλού μετέφεραν με ελικόπτερα 72 παιδιά και ενήλικες που συμμετείχαν σε κατασκήνωση στο θέρετρο Our Lady of Kea’au, στη δυτική ακτή της Οάχαου. Αν και το σημείο βρίσκεται σε υψηλό έδαφος, οι αρχές δεν ήθελαν να ρισκάρουν την παραμονή τους εκεί.

Η Kimberly R.Y. Vierra, εκπρόσωπος του St. Francis Healthcare System of Hawai‘i, στο οποίο ανήκει η έκταση, δήλωσε ότι τα πλημμυρικά νερά απέκοψαν τον δρόμο πρόσβασης προς την κατασκήνωση.

Στο νησί Μάουι, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για ορισμένες γειτονιές του Lahaina, καθώς οι δεξαμενές συγκράτησης νερού πλησίαζαν το όριο χωρητικότητάς τους. Πρόκειται για περιοχές που είχαν πληγεί από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Lahaina.