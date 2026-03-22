«ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΨΥΧΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΕΠΟΧΗ

Προσοχή : Να ξεκαθαρίσουμε εξαρχής ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση (long-range forecast), η οποία βασίζεται κυρίως σε ensemble prediction systems και σε climatological anomalies, δηλαδή αποκλίσεις από τις μέσες τιμές της εποχής. Όπως γνωρίζουμε, πέραν των 6–7 ημερών, η ατμόσφαιρα παρουσιάζει έντονο χαοτικό χαρακτήρα, επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένη πρόγνωση, αλλά για τάσεις.

Όλα τα δεδομένα που ακολουθούν αφορούν το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου :

Στον πρώτο χάρτη, που αφορά τη θερμοκρασιακή ανωμαλία (temperature anomaly) σε εβδομαδιαία βάση, βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε γαλάζιες αποχρώσεις. Αυτό μεταφράζεται σε τιμές της θερμοκρασίας που θα κινηθούν κάτω από τα κανονικά επίπεδα (below normal) για την εποχή, κατά περίπου 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη -σε περιοχές όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία- παρατηρούνται θετικές αποκλίσεις, δηλαδή θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κλιματικές τιμές.

Στον δεύτερο χάρτη, που αφορά τις αποκλίσεις υετού (precipitation anomalies), βλέπουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ελαφρώς θετικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι, σε σχέση με τη μέση τιμή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αναμένεται να σημειωθούν ελαφρώς αυξημένες βροχοπτώσεις (above normal precipitation), της τάξης των 10 έως 30 mm πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης φαίνεται να παρουσιάζει αρνητικές αποκλίσεις στον υετό, δηλαδή πιο ξηρές συνθήκες από το κανονικό, δηλαδή εκτίμηση για λιγότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με τη μέση τιμή για τις συγκεκριμένες περιοχές για το διάστημα από 6 έως 13 Απριλίου 2026. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι βροχές στη Μ. Βρετανία -για παράδειγμα- θα είναι λιγότερες από της Ελλάδας. Ασφαλώς και όχι. Απλά σημαίνει ότι στη Μ. Βρετανία υπάρχει εκτίμηση για λιγότερες βροχές σε σχέση με τη μέση τιμή της ίδιας χώρας στο παρελθόν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Συνοψίζοντας, τα πρώτα αυτά προγνωστικά στοιχεία από το European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) δείχνουν μια τάση για μια Μεγάλη Εβδομάδα με :

Θερμοκρασίες ελαφρώς χαμηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα, και

Έναν καιρό κατά διαστήματα άστατο, δηλαδή με αυξημένη πιθανότητα για βροχοπτώσεις κατά διαστήματα.

Βέβαια, αυτό είναι απολύτως συμβατό με την εποχή, καθώς το φετινό Πάσχα πέφτει σχετικά νωρίς, στις 12 Απριλίου, και η Μεγάλη Εβδομάδα θα βρεθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, όπου η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παραμένει αρκετά μεταβατική.

Θα τονίσω και πάλι : Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια πρώτη ένδειξη και όχι για την τελική πρόγνωση. Τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται καθημερινά και όσο πλησιάζουμε χρονικά προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα μπορούμε να δώσουμε πολύ πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Άρα, με τα σημερινά δεδομένα, ο καιρός του Πάσχα δεν φαίνεται να είναι απόλυτα σύμμαχος, υπό την έννοια ότι δεν διαφαίνεται ένα καθαρά ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Όμως, τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται και θα τα παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα».