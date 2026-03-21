Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης.

Στην ατμόσφαιρα θα παραμείνει συγκεντρωμένη αφρικανική σκόνη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά από βόρειες 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 16 με 17 βαθμούς στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα και τους 12 με 15 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Μακεδονία και Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 3 με 5 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα δυτικοί-βορειοδυτικοί το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 16 βαθμούς, με 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια έως το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών βροχών και στη συνέχεια σχεδόν αίθριος καιρός.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς και έως 16 στη νότια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ στα βόρεια και βορειοδυτικοί 4 με 6 στα νότια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 στα βόρεια.

Αττική

Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα νότια-ανατολικά θαλάσσια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες, Εύβοια και Θράκη. Από το μεσημέρι φαινόμενα στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 17 βαθμούς στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Πρόγνωση για Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4 με 6 στα ανατολικά. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.