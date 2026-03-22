Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου, δείχνει άστατος με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται, με τοπικές βροχές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και τη Θράκη. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, φαινόμενα θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται κατά τόπους στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια, φτάνοντας τους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς, με 3 έως 5 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. Πιθανότητα ασθενών βροχών και στα νησιά του Ιονίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3 με 4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια έως το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ορεινά της Κρήτης αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 17 βαθμούς.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα στραφούν από βόρειους σε νότιους 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, ανήμερα της Εθνικής Εορτής, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα υπόλοιπα ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα φέρουν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει