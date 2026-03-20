Το χειμωνιάτικο σκηνικό αναμένεται να συνεχιστεί στη χώρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, παρά το γεγονός ότι ημερολογιακά έχουμε ήδη περάσει στην άνοιξη.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισήμανε πως δεν αποκλείεται να χρειαστεί να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο του οβελία, υπογραμμίζοντας ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές για αρκετές ημέρες ακόμη.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε:

«Πότε “μαλακώνει” ο καιρός; Καλησπέρα! Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν και αύριο, Σάββατο. Στη συνέχεια η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, χωρίς όμως να επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψύχρα θα έχει διάρκεια, καθώς αναμένεται να επιμείνει τουλάχιστον έως και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία!»

Χειμωνιάτικο σκηνικό και ισχυροί άνεμοι

Το τελευταίο 24ωρο η χώρα βιώνει έντονη μεταβολή του καιρού, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχοπτώσεις να πλήττουν μεγάλο μέρος της επικράτειας. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε ότι το σκηνικό θυμίζει χειμώνα, παρά το γεγονός ότι έχουμε μπει στην άνοιξη, και προειδοποίησε πως η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επικεντρωθούν στα νότια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας, ενώ χιόνια αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα, οι δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο και θα παραμείνουν έντονοι και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Προοπτική για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σάββατο θα κυριαρχήσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ λίγες βροχές αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Αττικοβοιωτία και την Κρήτη. Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας, συντηρώντας το χειμωνιάτικο σκηνικό.

Την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν παρόμοιες, με βελτίωση στα δυτικά και βόρεια, αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες που θα διατηρήσουν την αίσθηση του χειμώνα. Η νέα εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με ακόμη ένα κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη, το οποίο θα κορυφωθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Συνολικά, το επόμενο επταήμερο προβλέπεται να κυλήσει με χειμωνιάτικο καιρό, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, πριν η άνοιξη κάνει επιτέλους πιο αισθητή την παρουσία της.