Η πληροφορία ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, στο απομακρυσμένο αρχιπέλαγος Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προκάλεσε διεθνή ανησυχία.

Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί μία από τις δύο βρετανικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στις ΗΠΑ για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν». Κανένας από τους δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν δεν έπληξε τη βάση, η οποία απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν. Ένας πύραυλος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναχαίτισε τον δεύτερο, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η Ντιέγκο Γκαρσία έχει στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ, καθώς φιλοξενεί κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά. Η Βρετανία είχε συμφωνήσει το 2025 στην επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας όμως τη βάση μέσω μίσθωσης 99 ετών.

Το νησί διαθέτει αεροδρόμιο με μεγάλους διαδρόμους που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως βομβαρδιστικά B-52, ιπτάμενα τάνκερ KC-135, αναγνωριστικά και μεταγωγικά. Παράλληλα λειτουργεί λιμάνι βαθέων υδάτων για ανεφοδιασμό και συντήρηση μεγάλων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρων, υποβρυχίων και αντιτορπιλικών.

Η βάση έχει ιστορικά υποστηρίξει μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 και τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, έως τις αεροπορικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2024 και το 2025 χρησιμοποιήθηκε για επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι στην Υεμένη.