Ένα νέο και μέχρι πρότινος άγνωστο ισλαμιστικό δίκτυο, με την ονομασία Harakat Ashab al Yamin, ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον εβραϊκών στόχων στο Βέλγιο και την Ολλανδία, εντείνοντας τις ανησυχίες για εξάπλωση της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λιέγη, το Ρότερνταμ και το Άμστερνταμ. Στόχοι αποτέλεσαν δύο συναγωγές, ένα εβραϊκό σχολείο και ένα τραπεζικό υποκατάστημα σε οικονομικό κέντρο. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς χαμηλής ισχύος, προκαλώντας κυρίως υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί, καθώς οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν νυχτερινές ώρες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε διαδικτυακά δίκτυα προπαγάνδας εμφανίζουν άτομα να τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και να αποχωρούν, ενώ συνοδεύονται από μηνύματα με έντονη αντιδυτική και αντιισραηλινή ρητορική. Το ίδιο το δίκτυο δηλώνει ότι ενεργεί ως απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, καλώντας μάλιστα τους Ευρωπαίους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τις κυβερνήσεις τους.

Οι αρχές της Ολλανδίας προχώρησαν ήδη σε συλλήψεις. Ένας 19χρονος συνελήφθη για συμμετοχή στην επίθεση στο Ρότερνταμ, ενώ τέσσερις ακόμη νεαροί, ηλικίας 17 έως 19 ετών, έχουν τεθεί υπό κράτηση. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία με τις βελγικές αρχές για τη διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο το ίδιο δίκτυο να συνδέεται με επίθεση κατά εβραϊκής κοινότητας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Harakat Ashab al Yamin φαίνεται να έχει ρίζες στο Ιράκ και ενδεχομένως συνδέεται με φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές της περιοχής. Η ονομασία και η τα σύμβολά της παραπέμπουν σε παρόμοιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια περί ιδεολογικής ή επιχειρησιακής καθοδήγησης.

Το βασικό ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας είναι κατά πόσο πρόκειται για αυτόνομη τρομοκρατική κυψέλη ή για δίκτυο που λειτουργεί κατ’ εντολή τρίτων μέσω ενδιάμεσων. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κίνητρα των δραστών μπορεί να είναι είτε ιδεολογικά είτε οικονομικά, ενώ δεν αποκλείεται να επιδιώκεται η δημιουργία «φαινομένου μίμησης», ενθαρρύνοντας και άλλους να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει συναγερμό στις ευρωπαϊκές αρχές. Κυβερνήσεις όπως αυτές του Βελγίου και της Ολλανδίας έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από ευαίσθητους στόχους, ιδίως εβραϊκές κοινότητες και θρησκευτικούς χώρους.

Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της κατάστασης διαδραματίζει η Europol, η οποία έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση στο Ιράν ενδέχεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των κινδύνων που επισημαίνονται περιλαμβάνονται η αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας, οι κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η διάδοση προπαγάνδας και παραπληροφόρησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντές ριζοσπαστικοποίησης, επηρεάζοντας άτομα ή μικρές ομάδες να περάσουν στη δράση. Η πιθανότητα εμφάνισης «μοναχικών λύκων» ή μικρών αυτόνομων πυρήνων θεωρείται πλέον αυξημένη.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει με σαφήνεια τη νέα διάσταση της τρομοκρατικής απειλής στην Ευρώπη: αποκεντρωμένα δίκτυα, χαμηλής τεχνολογίας επιθέσεις και ισχυρή ιδεολογική φόρτιση, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης που ενισχύει τη ριζοσπαστικοποίηση. Οι ευρωπαϊκές αρχές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ολοένα και πιο σύνθετη και απρόβλεπτη πραγματικότητα, όπου η εσωτερική ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή.