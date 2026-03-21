Ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος τερμάτισε στην έβδομη θέση της τρίτης προκριματικής σειράς των 60 μέτρων με εμπόδια, στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόρουν.

Ο Έλληνας εμποδιστής έμεινε πίσω στην εκκίνηση, ενώ στο πρώτο εμπόδιο είχε και επαφή με τον διπλανό αθλητή με αποτέλεσμα να χάσει το ρυθμό του και να μην κάνει σε καμία περίπτωση τον αγώνα που θα μπορούσε. Στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει το χαμένο έδαφος για να τερματίσει τελικά σε μια επίδοση κοντά στο ρεκόρ του.

Από την πλευρά της, ούτε η Ραφαέλα Σπανουδάκη μπόρεσε να κάνει μία καλή κούρσα, μένοντας στην 36η θέση στα 60 μέτρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έτρεξε στην τρίτη προκριματική σειρά και στόχευε στην πρόκριση στα ημιτελικά, έχοντας φετινό ρεκόρ 7:25, ωστόσο η κούρσα δεν τη βγήκε. Τερμάτισε σε 7:36 και την 5η θέση της σειράς της και 36η συνολικά.