Χέιζ-Ντέιβις: «Αυτή είναι η ομάδα του Ναν και του Λεσόρ, προσφέρω όπως μπορώ»
Ο Παναθηναϊκός λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα με 82-74 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με έντονο σασπένς στο «Τ-Center». Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις στάθηκε στη σημασία της νίκης, σχολίασε την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν και μίλησε για τη συνεργασία του με τους υπόλοιπους σταρ της ομάδας. Αναλυτικά οι δηλώσεις του […]
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στις λεπτομέρειες τον Αστέρα – Νίκη στο νήμα για Ζαλγκίρις και «φωτιά» στην βαθμολογία
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε μια ανάσα από μια ήττα που θα δυσκόλευε σημαντικά τόσο την προσπάθειά του για την εξάδα, όσο και την παρουσία του στην πρώτη δεκάδα. Παρ’ όλα αυτά, αντέδρασε με ψυχή και αποφασιστικότητα, καταφέρνοντας να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει με 82-74 σε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους 27-12. Φενερμπαχτσέ […]
Αταμάν: «Αυτό είναι το ΟΑΚΑ, αυτή είναι η ατμόσφαιρα που μας έδωσε τον τίτλο πριν δυο χρόνια»
Ο Παναθηναϊκός έδωσε σκληρή «μάχη» στο ΟΑΚΑ, φτάνοντας να βρίσκεται πίσω ακόμα και με 12 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Παρόλα αυτά, το «τριφύλλι» αντέδρασε εντυπωσιακά στην τελευταία περίοδο, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ανατροπή που του χάρισε μια νίκη κομβικής σημασίας. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, ευχαρίστησε […]
Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
Μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 18-14 και κατέχει πλέον την 8η θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παραμένει ενεργά στο κυνήγι για την πρώτη εξάδα και διεκδικεί την απευθείας πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η βαθμολογία:
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη «ανάσα» για τους πράσινους
Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε πολύ κοντά σε μια ήττα που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο την εξάδα, αλλά ακόμη και τη θέση του στην πρώτη δεκάδα. Ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση, ανατρέποντας την κατάσταση με αποφασιστικότητα και πάθος. Παρότι στο 28ο λεπτό βρέθηκε πίσω με 12 πόντους (50-62) και παρουσίασε κακή εικόνα, κατάφερε […]