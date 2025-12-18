Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε με αισιοδοξία ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague, τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό είναι η απόδοση της ομάδας και όχι το ποιος είναι ο αντίπαλος.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επιδιώκει να επιστρέψει στις νίκες και να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Ο Γάλλος γκαρντ, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέρθηκε στην ανάγκη της ομάδας να επανακάμψει, επισημαίνοντας ότι το πιο κρίσιμο είναι να παίξουν καλά οι «ερυθρόλευκοι», ανεξαρτήτως του αντιπάλου.

Όσα δήλωσε ο παίκτης:

«Έχω δει τον αγώνα της κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και αυτό που πιστεύω είναι ότι παίζουν πολύ καλύτερα από αυτό που λέει το ρεκόρ τους. Είναι πολύ αθλητικοί και έχουν ταλέντο, αλλά για να είμαι ειλικρινής έχει να κάνει με εμάς και το πώς θα παίξουμε. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε, αλλά το πώς παίζουμε».

Τι πρέπει να βελτιώσετε σχετικά με τον αγώνα με την Βαλένθια;

«Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι παίξαμε άσχημα, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να φτιάχνουμε καλές συνήθειες στην άμυνα και να μοιράζουμε την μπάλα στην επίθεση. Και φυσικά να κερδίσουμε».

Θες να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φιλάθλους μας;

«Να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο τώρα και υπάρχουν λόγοι να είναι δυσαρεστημένοι αλλά το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Θα γίνουμε καλύτεροι πολύ σύντομα!».