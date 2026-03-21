Ο Phill Durst (Φιλ Νταρστ) στεκόταν δίπλα σε ένα πλυντήριο πιάτων στο εστιατόριο «Johnny’s» στο Χόμεγουντ της Αλαμπάμα, λέγοντας στον ιδιοκτήτη ότι όλα φαινόταν τελικά εντάξει, όταν πάτησε το κουμπί που άδειαζε τη μηχανή. Ένας σωλήνας αποσυνδέθηκε και έπεσε πάνω στο πρόσωπο του επαγγελματικό… απορρυπαντικό.

Ο Durst έβρισε, έτρεξε προς έναν νεροχύτη και άρχισε να ξεπλένει τα μάτια του, αλλά το μόνο που ένιωθε ήταν ότι καιγόταν περισσότερο. Ζήτησε από κάποιον να βρει λεμόνια για να τα στίψει στα μάτια του. Ο όξινος χυμός, σκέφτηκε, ίσως να εξουδετερώσει το υδροξείδιο του νατρίου, ένα αλκαλικό διάλυμα,

Αφού είχε στύψει όλο το χυμό, ο Durst, με δυσκολία, άνοιξε τα μάτια του.

«Δεν μπορούσα να δω τίποτα», λέει ο Durst, 54 ετών στο nationalgeographic.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν ξαφνικά την όρασή τους, όπως ο Ντουρστ, λόγω τραυματισμών στον κερατοειδή χιτώνα, τον θολωτό φακό που καλύπτει κάθε ίριδα. Αυτοί οι τραυματισμοί είναι συχνά εξουθενωτικοί και επώδυνοι. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τον τραυματισμό του το 2017, το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Durst ήταν να βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, στο σκοτάδι, ενώ η σύζυγός του ήταν στη δουλειά, και έκλαιγε, όχι τόσο επειδή θρηνούσε την απώλεια της όρασής του ή της έλλεοψης αυτονομίας του, αλλά επειδή ο πόνος που ένιωθε ήταν αφόρητος.

Η σωτηρία πίσω από την θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα

Οι γιατροί συχνά λένε σε ασθενείς όπως ο Durst ότι δεν θα ξαναδούν ποτέ από τα τραυματισμένα μάτια τους. Ωστόσο, οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα —που κάποτε ανήκαν στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας— έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια τόσο ραγδαία που επιτρέπουν ιατρικές ανακαλύψεις.

Πρόσφατα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, αποδείχθηκε ότι μια θεραπεία μπορεί να αποκαταστήσει τον κερατοειδή χιτώνα ατόμων με τραυματισμούς όπως ο Durst,. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από μια πειραματική δοκιμή στο Massachusetts Eye and Ear της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Communications πέρυσι. Δεκατέσσερις ασθενείς, όλοι με τραυματισμούς που προκαλούσαν τύφλωση στο ένα μάτι, υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων στον κατεστραμμένο κερατοειδή χιτώνα τους. Σε εξετάσεις που έγιναν 18 μήνες αργότερα, η χειρουργός Ula Jurkunas, αναπληρώτρια διευθύντρια της κλινικής κερατοειδούς στο Mass Eye and Ear, διαπίστωσε ότι τα βλαστοκύτταρα είχαν αποκαταστήσει πλήρως τον κερατοειδή χιτώνα 10 ασθενών, βελτιώνοντας την όρασή τους. Η Durst ήταν η πρώτη ασθενής. «Δεν ξέρω πώς το κατάφερε», είπε η Durst. «Είναι ένα έργο τέχνης.»

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα τη μελέτη και αρχίζουν να αναρωτιούνται με ελπίδα: Μπορεί η επιστήμη να θεραπεύσει και άλλες μορφές τύφλωσης; «Ανοίγει τον δρόμο», είπε η Jurkunas για τα αποτελέσματά της, «για να προχωρήσουμε και να προκαλέσουμε το σύστημα».

Τι συνέβη στον άνδρα και πως γεννήθηκε η θεραπεία που τον βοήθησε

Οι κερατοειδείς χιτώνες είναι σαν μικρά θολωτά παρμπρίζ που καλύπτουν κάθε βολβό του ματιού, και πρέπει να παραμένουν λαμπεροί και διαυγείς για να εστιάζουν το φως βαθύτερα στα εσωτερικά στρώματα του ματιού. Αλλά ακόμη και σε υγιή μάτια, οι κερατοειδείς βλάβονται συνεχώς από την καθημερινή βία της ζωής: τη σκόνη που φυσάει, τα μικρόβια του περιβάλλοντος, την υπεριώδη ακτινοβολία και τη μηχανική φθορά του βλεφαρίσματος. Συνήθως δεν παρατηρούμε όλη αυτή τη βλάβη επειδή οι κερατοειδείς μας επιδιορθώνονται συνεχώς από τα επιθηλιακά κύτταρα του λιμπού, μια κατηγορία βλαστικών κυττάρων.

Ο Durst έχασε σχεδόν όλα τα επιθηλιακά κύτταρα του λιμπού στο αριστερό του μάτι όταν έπεσε πάνω του το απορρυπαντικό, αλλά διατήρησε πολλά από αυτά στο δεξί του μάτι. Αυτό σήμαινε ότι το δεξί του μάτι είχε τους πόρους για να ανακτήσει μέρος της όρασής του — μέσω αυτού του ματιού, μπορούσε να μετακινηθεί στην κουζίνα και να κάνει κάποιες κινήσεις για την αυτοεξυπηρέτησή του.

Όμως η όραση του αριστερού του ματιού επιδεινώθηκε, καθιστώντας τον ανίκανο. Ο βολβός και το βλέφαρο αυτού του ματιού άρχισαν να συγχωνεύονται λόγω της έλλειψης βλαστικών κυττάρων, ερεθίζοντας τα τοπικά νεύρα, και κάθε φορά που ο Ντουρστ κούναγε το μάτι, ερεθίζονταν τα νεύρα. Κάθε φορά ένιωθε σαν ένας ξυλουργός να καρφώνει ένα καρφί στο κρανίο του, στη γωνία του ματιού του.

Το 2006, η Jurkunas πέταξε στην Ιαπωνία για να μελετήσει μια εκδοχή της διαδικασίας που εφαρμόζονταν εδώ και χρόνια σε σπάνιες περιπτώσεις. Ο Shigeru Kinoshita, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Πρωτοποριακής Ιατρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Οφθαλμολογία του Πανεπιστημίου Ιατρικής της Νομαρχίας του Κιότο, είχε πρωτοστατήσει στην έρευνα για θεραπείες του κερατοειδούς χρησιμοποιώντας επιθηλιακά κύτταρα του λιμβικού επιθηλίου. Ωστόσο, καλλιεργούσε τα βλαστοκύτταρα σε διάλυμα που περιείχε ζωικά προϊόντα, κάτι που η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θεωρούσε υπερβολικά επικίνδυνο (υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τα μέσα που παρασκευάζονται από ζωικά προϊόντα να μολύνουν τους ασθενείς ή να προκαλέσουν μετάλλαξη στα γονίδιά τους). Η Jurkunas μετέφερε στις ΗΠΑ όσα έμαθε από τον Kinoshita, δημιουργώντας ένα διάλυμα που διέλυσε τις ανησυχίες της FDA.

Μέχρι το 2018 — μετά από περισσότερο από μια δεκαετία δοκιμών και λαθών — η Jurkunas είχε αναπτύξει τη δική της μέθοδο, χωρίς ζωικά προϊόντα, για την καλλιέργεια βλαστικών κυττάρων που πληροί τις απαιτήσεις της FDA. Η μέθοδος αυτή απαιτεί επίσης μικρότερα δείγματα βλαστικών κυττάρων από τα υγιή μάτια των ασθενών και παράγει μεγαλύτερα μοσχεύματα.

Μετά από κάθε επέμβαση, οι ασθενείς επισκέπτονταν τακτικά το ιατρείο για περίπου ένα μήνα, ώστε η Jurkunas και η ομάδα της να ελέγξουν αν τα κύτταρα αναπτύσσονταν καλά στον βολβό του ματιού. Η Jurkunas, που αγαπά την κηπουρική, συνέκρινε αυτή την τελική φάση της διαδικασίας με τη μεταφύτευση ενός δενδρυλλίου. «Σκεφτείτε ένα κύτταρο σαν ένα φυτό», είπε. «Πρέπει να αναπτύξει ρίζες».

Βελτιωμένη όραση — και σημαντικά μειωμένος πόνος

Σε έναν έλεγχο μια εβδομάδα αργότερα, ο Ντουρστ μπορούσε να δει ξανά από το αριστερό του μάτι, αν και όχι καλά. Πριν από την επέμβαση, ήταν εντελώς τυφλός από αυτό το μάτι, αλλά τώρα είναι σαν να βλέπει τον κόσμο μέσα από θολό νερό, είπε τον Νοέμβριο καθώς καθόταν στο αυτοκίνητό του. Μπορεί να δει το κουτάκι αναψυκτικού στην πόρτα του και, όταν το κρατάει 15 εκατοστά μακριά από το πρόσωπό του, μπορεί να διαβάσει τη λέξη «Fresca». Μπορεί επίσης να διακρίνει το κτίριο απέναντι από το πάρκινγκ και το αυτοκίνητο που κινείται μπροστά από το κτίριο. «Εκεί βρίσκομαι», είπε. Όμως, ο εξουθενωτικός πόνος του έχει εξαφανιστεί.

Η 75χρονη Carole Cocozza συμμετείχε επίσης στη δοκιμή του Jurkunas. Η Cocozza προσβλήθηκε από έρπητα ζωστήρα το 2013, ο οποίος εξαπλώθηκε στο δεξί της μάτι, προκαλώντας ουλές στον κερατοειδή χιτώνα. «Μπορούσα να δω το φως», είπε, «τίποτα άλλο. Ήταν τόσο άσχημα» είπε μεταξύ άλλων.

Λίγες μέρες μετά την επέμβαση, είπε η Cocozza, μπορούσε να δει σκιές και σχήματα από το προβληματικό της μάτι. Τώρα το μάτι έχει βελτιωθεί κατά περίπου 80%. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, αν το κρατάει σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών από το πρόσωπό της. «Αν συνέβαινε κάτι στο καλό μου μάτι», είπε, «θα μπορούσα να φροντίσω τον εαυτό μου τώρα» κατέληξε.