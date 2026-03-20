Ο ιβηρικός λύγκας επιστρέφει στην Αραγονία ύστερα από τέσσερις δεκαετίες εξαφάνισης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η επανεμφάνιση του σπάνιου αιλουροειδούς δεν αποτελεί απλώς μια απελευθέρωση ζώων, αλλά την απαρχή ενός φιλόδοξου σχεδίου επανένταξης.

Η άφιξη των πρώτων ατόμων του είδους σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για τη διατήρηση της άγριας ζωής στη βορειοανατολική Ισπανία και δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι ο λύγκας θα επανεγκατασταθεί σε περιοχές όπου είχε εξαφανιστεί από τη δεκαετία του ’80.

Δύο ιβηρικοί λύγκες, προερχόμενοι από κέντρα αναπαραγωγής στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αποτελούν την πρώτη φάση ενός σχεδίου επανεισαγωγής στην Αραγονία. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η άφιξη επιπλέον ζευγαριών για την ενίσχυση του πληθυσμού.

Πριν από την οριστική απελευθέρωσή τους, τα ζώα περνούν από περίοδο προσαρμογής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου εξασκούνται στο κυνήγι – κυρίως κουνελιών, που αποτελούν τη βασική τους τροφή.

Δύο λύγκες και ένα μήνυμα ελπίδας

Η επιστροφή του ιβηρικού λύγκα στην Αραγονία δεν ήταν τυχαία. Στις 12:15, ο αρσενικός Winx, ηλικίας ενός έτους, έκανε τα πρώτα του βήματα στο έδαφος της περιοχής και λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε η θηλυκή Windtail. Δύο ζώα, αλλά ένα μήνυμα πολύ μεγαλύτερης σημασίας.

Οι δύο λύγκες προέρχονται από τα κέντρα αναπαραγωγής του Doñana (El Acebuche) και του Silves στην Πορτογαλία. Αποτελούν την πρώτη ομάδα ενός σχεδίου που προβλέπει την άφιξη ακόμη τριών ζευγαριών μέσα στο ίδιο έτος, από τα κέντρα της Κάθερες και της Χαέν.

Από την εξαφάνιση στην ανάκαμψη

Για έναν μήνα, τα ζώα θα παραμείνουν σε περιφραγμένο χώρο 18.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Torrecilla de Valmadrid, μέσα σε ζώνη 27.500 εκταρίων. Εκεί θα προσαρμοστούν στο φυσικό περιβάλλον και θα τελειοποιήσουν τις κυνηγετικές τους δεξιότητες.

Το σχέδιο προέβλεπε αρχικά διαφορετικό θηλυκό, όμως αντικαταστάθηκε για λόγους συμβατότητας με τον αρσενικό, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της αναπαραγωγής. Σήμερα, ο πληθυσμός του είδους έχει αυξηθεί σε 2.401 άτομα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, έπειτα από 403 επανεισαγωγές από το 2011 – μια ιστορική πρόοδος, αν και το είδος παραμένει ευάλωτο.

